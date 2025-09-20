Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sao Liverpool lập kỷ lục

  • Thứ bảy, 20/9/2025 20:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 20/9, Ryan Gravenberch tỏa sáng rực rỡ trong trận derby Merseyside, giúp Liverpool có chiến thắng tối thiểu 2-1 Everton.

Trong trận đấu với Everton, tiền vệ Ryan Gravenberch để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn xuất sắc.

Trên sân Anfield tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Hà Lan để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn xuất sắc, thể hiện khả năng toàn diện trên cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Ở tuổi 23, Gravenberch đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo cho Liverpool trong một trận derby Merseyside tại Premier League.

Ngay phút 11, Gravenberch có pha xâm nhập vùng cấm và volley một chạm ở góc hẹp tung lưới Everton, mở tỷ số cho Liverpool. Đây là siêu phẩm, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu khi Liverpool không có thế trận quá áp đảo Everton.

Sau đó, chính tiền vệ này có đường kiến tạo tinh tế để Hugo Ekitike thoát xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Màn trình diễn này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh tại đội bóng thành phố cảng.

Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Gravenberch còn sắm vai trò "nhạc trưởng" của Liverpool trận này. Anh có 69 lần chạm bóng, 8 lần đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân, cho thấy sự tham gia tích cực vào lối chơi của Liverpool.

Ở khía cạnh phòng ngự, Gravenberch có 7 lần thắng tranh chấp, 7 lần thu hồi bóng và tới 5 lần tắc bóng, chứng tỏ sự hiệu quả của mình.

Liverpool lập kỷ lục khi thắng 6 trận liên tiếp

Tối 20/9, Liverpool có chiến thắng tối thiểu 2-1 Everton trên sân Anfield trong trận derby vùng Merseyside tại vòng 5 Ngoại hạng Anh.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ryan Gravenberch Liverpool FC Everton Everton

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

Tham hoa Girona hinh anh

Thảm họa Girona

10 phút trước 22:28 20/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Tối 20/9, Girona tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để thua tan nát với tỷ số 0-4 trước Levante ở vòng 5 La Liga.

CLB Ha Noi chua biet thang hinh anh

CLB Hà Nội chưa biết thắng

1 giờ trước 21:24 20/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Hà Nội tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 2025/26 diễn ra tối 20/9 trên sân Hàng Đẫy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý