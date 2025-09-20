Sao Liverpool lập kỷ lục

Tối 20/9, Ryan Gravenberch tỏa sáng rực rỡ trong trận derby Merseyside, giúp Liverpool có chiến thắng tối thiểu 2-1 Everton.

Trong trận đấu với Everton, tiền vệ Ryan Gravenberch để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn xuất sắc.

Trên sân Anfield tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Hà Lan để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn xuất sắc, thể hiện khả năng toàn diện trên cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Ở tuổi 23, Gravenberch đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo cho Liverpool trong một trận derby Merseyside tại Premier League.

Ngay phút 11, Gravenberch có pha xâm nhập vùng cấm và volley một chạm ở góc hẹp tung lưới Everton, mở tỷ số cho Liverpool. Đây là siêu phẩm, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu khi Liverpool không có thế trận quá áp đảo Everton.

Sau đó, chính tiền vệ này có đường kiến tạo tinh tế để Hugo Ekitike thoát xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Màn trình diễn này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh tại đội bóng thành phố cảng.

Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Gravenberch còn sắm vai trò "nhạc trưởng" của Liverpool trận này. Anh có 69 lần chạm bóng, 8 lần đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân, cho thấy sự tham gia tích cực vào lối chơi của Liverpool.

Ở khía cạnh phòng ngự, Gravenberch có 7 lần thắng tranh chấp, 7 lần thu hồi bóng và tới 5 lần tắc bóng, chứng tỏ sự hiệu quả của mình.