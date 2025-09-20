Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool lập kỷ lục khi thắng 6 trận liên tiếp

  • Thứ bảy, 20/9/2025 18:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 20/9, Liverpool có chiến thắng tối thiểu 2-1 Everton trên sân Anfield trong trận derby vùng Merseyside tại vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Ekitiké liên tục ghi bàn cho Liverpool.

Lần đầu tiên trong lịch sử 88 năm của các trận derby vùng Merseyside, Liverpool thắng 5 trận liên tiếp trước đại kình địch Everton. Đây cũng chỉ mới là lần thứ ba trong lịch sử, Liverpool thắng 5 trận liên tiếp từ đầu mùa tại Ngoại hạng Anh.

Họ chơi không quá hay, nhưng vẫn biết cách ghi bàn nhờ các cầu thủ ngôi sao trên tuyến đầu. Ngay phút 11, tiền vệ Ryan Gravenberch có pha xâm nhập vùng cấm và volley một chạm ở góc hẹp tung lưới Everton, mở tỷ số cho Liverpool.

Ngoại trừ pha xử lý xuất thần của Gravenberch, Liverpool không có thế trận quá áp đảo Everton, song, phẩm chất của các ngôi sao vẫn giúp họ nắm lợi thế.

Hiệp một kết thúc với lợi thế lớn dành cho Liverpool khi ở phút 29, tiền đạo Ekitiké thoát xuống rồi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Gravenberch. Chân sút người Pháp đang có khởi đầu như mơ cùng CLB mới.

Liverpool anh 1

Pha dứt điểm đẹp mắt của Gravenberch.

Sang hiệp hai, Liverpool chủ động chơi chậm bảo vệ thành quả. Nhờ thế, Everton có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2. Phút 58: Grealish có đường chuyền tiền kiến tạo mượt mà, mở ra cơ hội để Idrissa Gueye dứt điểm tung lưới Liverpool.

Dẫu vậy, đây cũng những nỗ lực tốt nhất của đội khách trận này. Vượt qua Everton với tỷ số tối thiểu 2-1, Liverpool thắng 6 trận liên tiếp từ đầu mùa (5 tại Ngoại hạng Anh và 1 tại Champions League).

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội:

Liverpool anh 2

Thống kê đáng chú ý:

- Liverpool đang trải qua giai đoạn thăng hoa với chuỗi toàn thắng từ đầu mùa (4 trận ở Premier League), cùng chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid tại Champions League.

- Liverpool bất bại trong 27/28 lần gần nhất tiếp đón Everton tại Anfield, trong đó thắng tới 17 trận.

- Everton giữ sạch lưới 4/5 trận kể từ đầu mùa.

- Mohamed Salah đã ghi 8 bàn vào lưới Everton tại Premier League cho Liverpool – chỉ kém Steven Gerrard (9 bàn) trong lịch sử derby Merseyside

  Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

