Lý do tân binh 18 triệu bảng chưa thể ra mắt MU

HLV Ruben Amorim khẳng định MU hiện chưa xác định được thủ môn số một, đồng thời Senne Lammens vẫn cần thêm thời gian để thích nghi.

Lammens chưa thể ra mắt MU.

Trả lời báo chí sau trận thắng Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League đêm 20/9, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Không ai có chỗ đứng cố định cả. Tất cả đều phải chiến đấu để giành vị trí. Tôi chỉ đang cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để thắng trận tiếp theo. Có thể đến cuối mùa, đội hình thi đấu sẽ khác hoàn toàn. Điều quan trọng là sự kết nối tốt nhất giữa các cầu thủ và mang về điểm số".

Phát biểu của Amorim cho thấy ông muốn tạo ra sự cạnh tranh công bằng trong khung gỗ, thay vì vội vàng trao trọn niềm tin cho Altay Bayindir hay tân binh Lammens. Từ đầu mùa, Bayindir bắt chính toàn bộ các trận tại Premier League, trong khi Lammens chưa ra sân phút nào cho CLB mới.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, MU chiêu mộ Lammens từ Royal Antwerp với mức phí hơn 18 triệu bảng (bao gồm phụ phí). Thủ môn 23 tuổi người Bỉ góp mặt trên băng ghế dự bị trong 2 trận liên tiếp ở Premier League.

Quyết định chiêu mộ Lammens của MU vấp phải chỉ trích từ huyền thoại Peter Schmeichel. Ông nhận xét: “Tôi chưa từng nghe đến Lammens trước khi thông tin chuyển nhượng xuất hiện. Cậu ấy có thống kê ấn tượng, nhưng đó là tại Bỉ. Những con số không phản ánh cách một thủ môn đối diện sau khi mắc sai lầm, cũng như không đo được khả năng chịu đựng sức ép khổng lồ ở MU".

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” kỳ vọng sẽ sớm được chứng kiến màn ra mắt của Lammens tại Old Trafford.

