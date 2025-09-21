Jose Mourinho tái xuất tưng bừng

Rạng sáng 21/9, Benfica đánh bại AFS 3-0 trong trận ra mắt của HLV Jose Mourinho thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Mourinho rạng rỡ khi Benfica có 3 điểm.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có màn ra mắt hoàn hảo trong lần trở lại Benfica sau 25 năm. Đây là trận đấu đầu tiên của “Người đặc biệt” kể từ khi được bổ nhiệm thay thế HLV Bruno Lage, vừa bị sa thải sau thất bại bất ngờ trước Qarabag tại Champions League hôm 17/9.

Trận đấu diễn ra không quá khó khăn cho Benfica. Heorhiy Sudakov mở tỷ số ngay cuối hiệp một, giúp đội khách cởi bỏ áp lực tâm lý. Bước sang hiệp hai, Vangelis Pavlidis nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 59, trước khi Franjo Ivanovic ấn định chiến thắng 3-0, qua đó đưa Benfica tiếp tục bám sát ngôi đầu bảng.

Hiện tại, đội chủ sân Ánh sáng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng giải Bồ Đào Nha, kém Porto 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu không chỉ nằm ở màn trình diễn của các cầu thủ mà còn ở phản ứng đầy cảm xúc của Mourinho. Ở bàn thắng thứ ba, nhà cầm quân 62 tuổi ăn mừng cuồng nhiệt bằng cách giơ nắm đấm và đá mạnh vào một chiếc nón ven sân, khẳng định quyết tâm trong lần tái ngộ đội bóng ông từng làm việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi cách đây hơn 2 thập kỷ.

Mourinho từng dẫn dắt Benfica năm 2000 nhưng chỉ trụ lại vỏn vẹn 11 trận trước khi ra đi. Kể từ đó, ông trải qua sự nghiệp lẫy lừng cùng Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma, giành hàng loạt danh hiệu lớn. Sau khi bị Fenerbahce sa thải vào tháng 8, Mourinho nhanh chóng được Benfica trao cơ hội.

Trong 15 ngày tới, Mourinho sẽ đối đầu cả Porto lẫn Chelsea. CĐV kỳ vọng kinh nghiệm của "Người đặc biệt" sẽ giúp Benfica có thành tích khả quan trước những đối thủ mạnh.