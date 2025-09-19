Mourinho khiến Fenerbahce phẫn nộ

Jose Mourinho gây tranh cãi khi thừa nhận việc dẫn dắt Fenerbahce là sai lầm và khẳng định việc làm HLV trưởng Benfica giúp ông trở lại với đẳng cấp thật sự của mình.

Trong buổi phỏng vấn với A Bola nhân dịp ra mắt Benfica, Mourinho thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đã mắc sai lầm khi đến Fenerbahce. Nơi đó không phải môi trường phù hợp cho tôi, không phù hợp với trình độ bóng đá của tôi, không nằm ở đẳng cấp của tôi".

"Dĩ nhiên, tôi cống hiến tất cả cho (Fenerbahce) đến ngày cuối cùng, nhưng dẫn dắt Benfica giúp tôi trở lại với đẳng cấp vốn có. Đẳng cấp của tôi là huấn luyện một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Benfica chính là nơi như vậy”, Mourinho nhấn mạnh.

Phát biểu của Mourinho nhanh chóng chọc giận CĐV và ban lãnh đạo Fenerbahce. Nhiều người hâm mộ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng HLV người Bồ Đào Nha thiếu tôn trọng đội bóng cũ.

Một CĐV tên Ali nhận xét: "Tại Fenerbahce, Mourinho không thể mang về bất kỳ chiếc cúp nào trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy mới là sai lầm của CLB này". Theo Turkie Today, chủ tịch Ali Koc và ban lãnh đạo Fenerbahce cũng khá thất vọng với phát biểu của Mourinho.

Hôm 18/9, Benfica chính thức bổ nhiệm Mourinho làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2027. "Người đặc biệt" trở lại băng ghế HLV chưa đầy một tháng sau khi ông bị Fenerbahce sa thải, sau thất bại trước chính Benfica tại vòng play-off UEFA Champions League.