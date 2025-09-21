Garnacho bị CĐV MU la ó

Tiền vệ Alejandro Garnacho có ngày trở lại Old Trafford đầy sóng gió khi Chelsea nhận thất bại 1-2 trước MU tại vòng 5 Premier League đêm 20/9.

CĐV MU tức giận với cách Garnacho rời đội bóng. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina bị CĐV đội chủ nhà la ó dữ dội từ lúc bước xuống xe cho đến khi khởi động trên sân. Đây là lần đầu tiên Garnacho trở lại Old Trafford kể từ khi rời MU trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua với giá 40 triệu bảng.

Khi Garnacho cùng Chelsea trở lại Old Trafford, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Từ lúc anh bước xuống xe buýt cho đến màn khởi động trên sân, tiếng la ó và huýt sáo không ngừng bủa vây. Phản ứng dữ dội phản ánh rõ rệt mối quan hệ đã rạn nứt đến mức khó thể hàn gắn giữa cầu thủ 21 tuổi và các CĐV MU.

Dù được đồn đoán có thể đá chính, Garnacho phải ngồi dự bị cả trận gặp MU khi HLV Enzo Maresca ưu tiên bộ đôi Pedro Neto và Estevao cho hai cánh. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy vẫn khẳng định ông sẽ sớm trao cơ hội cho cựu sao MU nếu tình huống cho phép.

Quyết định chia tay của Garnacho để lại nhiều vết gợn trong lòng người hâm mộ “Quỷ đỏ”, nhất là với cách anh chỉ trích đội bóng khi thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham hồi tháng 5.

Khi đó, Garnacho tỏ ra tức giận vì chỉ được tung vào sân ít phút dù thi đấu nổi bật suốt mùa giải 2024/25. Anh công khai chê bai mùa bóng của MU là “tồi tệ” và úp mở chuyện ra đi. Sau đó, mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim càng khiến ban lãnh đạo quyết định để anh tự do tìm bến đỗ mới, trước khi Chelsea đưa anh về Stamford Bridge vào cuối tháng 8.

