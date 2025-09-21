Hình ảnh khác biệt của Amorim

HLV Ruben Amorim tỏ ra đầy nhiệt huyết trong trận MU đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 5 Premier League đêm 20/9.

HLV Amorim thường xuyên đứng sát đường biên chỉ đạo học trò ở trận thắng Chelsea.

Trận đấu diễn ra trong cơn mưa xối xả ở Old Trafford khiến mặt sân đọng nước nặng, đặc biệt là khu kỹ thuật của hai HLV. Vị trí chỉ đạo của Amorim gần như bị ngập, buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhiều lần phải tiến sát đường biên để chỉ đạo học trò.

Bên phía Chelsea, HLV Enzo Maresca vẫn kiên nhẫn đứng trong khu vực quy định. Tình cảnh trái ngược của HLV hai đội tạo nên tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV tỏ ra ấn tượng với khoảnh khắc Amorim đứng gần đường biên và liên tục hò hét, chỉ đạo cầu thủ MU. Hình ảnh này trái ngược với những lần trước đó khi ông bị chỉ trích ngồi thụ động trong cabin huấn luyện dù đội nhà đang thua trận.

Phát biểu sau trận, HLV Amorim thừa nhận đội của ông luôn thích tự làm khó mình ở các trận đấu. "Chúng tôi nhập cuộc rất tốt và tỏ ra quyết liệt trong những pha tranh chấp. Tấm thẻ đỏ của Casemiro khiến mọi thứ phức tạp hơn, nhưng hôm nay vẫn là một ngày tốt. Chúng tôi cần chắt chiu hơn để kết liễu trận đấu sớm", ông nói.

MU thắng Chelsea nhờ hai pha lập công của Bruno Fernandes và Casemiro, trong khi Trevoh Chalobah ghi bàn duy nhất cho đội khách. Với ba điểm có được, MU vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém top 4 chỉ 2 điểm.

