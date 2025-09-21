Trận cầu độc nhất vô nhị tại Premier League

|
Hiệp một trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League diễn ra theo kịch bản không ai ngờ tới. 2 tấm thẻ đỏ được rút ra, chia đều cho mỗi đội. Man Utd, CLB có phong độ tệ từ đầu mùa, dẫn trước nhà đương kim vô địch Club World Cup 2 bàn.
Theo Opta, lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, người hâm mộ được chứng kiến một trận đấu có 2 bàn thắng, 2 thẻ đỏ và nhiều hơn 2 sự thay đổi người chỉ trong hiệp một.
Nếu chỉ tính số thẻ đỏ, đây là lần đầu tiên sau 11 năm, một trận đấu tại Premier League có 2 cầu thủ bị đuổi ngay trong hiệp một.
Casemiro ghi bàn nhân đôi cách biệt cho MU nhưng cũng chính anh đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ hiệp một. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford làm cả hai điều này chỉ trong hiệp một tại Ngoại hạng Anh.
Tấm thẻ đỏ chóng vánh của Sanchez khiến mọi toan tính của Chelsea đổ bể, để rồi dẫn đến một quyết định chưa từng có trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Chelsea trở thành CLB đầu tiên thay đến 3 người chỉ trong 21 phút của hiệp một. Cole Palmer không thể hài lòng khi phải rời sân để nhường chỗ cho Andrey Santos.
Trong thế trận mất người, Chelsea gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành MU. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003/04, số cầu thủ Chelsea bị rút thẻ (6 người) nhiều hơn số cú sút (5) tạo ra trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh.
Bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro giúp MU tạm vượt qua khủng hoảng với chiến thắng trước một trong những CLB thuộc nhóm "Big Six". Với kết quả này, thầy trò HLV Ruben Amorim tạm vươn lên thứ 10 với 7 điểm, kém top 4 chỉ 2 điểm.
Ở vòng tiếp theo, MU sẽ hành quân đến London để chạm trán Brentford, nơi họ đã không thắng kể từ năm 2022.
