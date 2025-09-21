Trận cầu độc nhất vô nhị tại Premier League

Casemiro ghi bàn nhân đôi cách biệt cho MU nhưng cũng chính anh đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ hiệp một. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford làm cả hai điều này chỉ trong hiệp một tại Ngoại hạng Anh.