Ferdinand chỉ trích Casemiro

Cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng trọng tài Peter Bankes quá nặng tay khi rút thẻ đỏ cho Casemiro trong trận MU thắng Chelsea 2-1 tại vòng 5 Premier League đêm 20/9.

Casemiro khiến MU mất lợi thế hơn người trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Quyết định gây tranh cãi xảy ra ở phút 45+5, khi “Quỷ đỏ” đang dẫn 2-0. Casemiro thực hiện cú xoạc bóng từ phía sau để tranh chấp với Andrey Santos. Dù chạm bóng trước, tiền vệ người Brazil vẫn khiến cầu thủ Chelsea ngã xuống. Trọng tài Bankes lập tức rút thẻ vàng thứ hai khiến Casemiro bị truất quyền thi đấu.

Tiền vệ 33 tuổi tỏ ra bất ngờ, liên tục lắc đầu trước khi đi vào đường hầm. Trên mạng xã hội, Ferdinand bình luận: "Casemiro tự trao cho trọng tài cơ hội để rút thẻ. Quyết định có phần nghiêm khắc, nhưng cậu ấy cho phép ông ta làm vậy".

Nhiều CĐV cũng đồng tình với quan điểm của Ferdinand và chỉ trích Casemiro vì tấm thẻ đỏ khó hiểu. “Không biết cậu ta đang nghĩ gì khi tranh chấp như vậy", một tài khoản viết. Người khác bày tỏ: "Casemiro tự ném đi lợi thế của cả đội, thật tồi tệ".

Trước khi rời sân, Casemiro kịp ghi dấu ấn bằng bàn đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của “Quỷ đỏ” vừa ghi bàn vừa bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một ở một trận Premier League.

Sang hiệp hai, MU nhận bàn thua từ cú đánh đầu của Trevor Chalobah, nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-1 tại Old Trafford.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.