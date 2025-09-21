Shizo Kanakuri và chặng marathon kéo dài 54 năm

Lịch sử Olympic từng công bố một vận động viên hoàn thành chặng marathon trong hơn 5 thập kỷ.

Trong suốt lịch sử hơn một thế kỷ của Thế vận hội, có vô vàn những kỷ lục được thiết lập: từ những vận động viên chạy nhanh nhất, nhảy xa nhất cho đến những màn thi đấu ngoạn mục được ca tụng.

Nhưng bên cạnh những dấu ấn rực rỡ ấy, cũng tồn tại một câu chuyện đặc biệt, mang màu sắc vừa hài hước, vừa nhân văn, được gắn với cái tên Shizo Kanakuri, vận động viên marathon người Nhật Bản, thường được nhắc đến như “người chạy chậm nhất Olympic”.

Shizo Kanakuri sinh năm 1891 tại Nhật Bản. Ông được lựa chọn là một trong những vận động viên đầu tiên đại diện cho đất nước tham dự Thế vận hội Olympic hiện đại. Vào năm 1912, khi Olympic được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Nhật Bản lần đầu tiên gửi đoàn thể thao tới tranh tài. Kanakuri, khi đó mới 21 tuổi, mang theo niềm tự hào dân tộc lớn lao cùng trách nhiệm của một trong những đại diện tiên phong.

Kanakuri tự ý bỏ Olympic.

Tuy nhiên, hành trình đến Stockholm vốn đã không hề dễ dàng. Ông phải trải qua chuyến đi kéo dài gần 18 ngày bằng tàu biển và tàu hỏa để đến châu Âu. Khi đặt chân đến Thụy Điển, Kanakuri kiệt sức, chưa kịp thích nghi với khí hậu cũng như múi giờ. Dù vậy, ông vẫn đứng trên vạch xuất phát đường marathon tại Olympic 1912 cùng hàng chục đối thủ khác.

Cuộc đua diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt. Nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C - mức quá nóng đối với một vận động viên đến từ Nhật Bản vốn quen với khí hậu khác biệt. Trên đường chạy, Kanakuri cảm thấy chóng mặt và kiệt sức. Ông quyết định rời bỏ cuộc đua khi mới đi được khoảng một nửa chặng.

Một gia đình Thụy Điển nhìn thấy tình trạng của ông và đưa về nhà chăm sóc. Sau đó, Kanakuri âm thầm trở về Nhật Bản mà không báo cáo với ban tổ chức. Bởi vậy, trong nhiều năm liền, Kanakuri được xem là đã “biến mất” khỏi Olympic Stockholm.

Thực tế, ban tổ chức Olympic Thụy Điển đưa tên Kanakuri vào danh sách những vận động viên “mất tích” sau giải đấu. Câu chuyện trở thành giai thoại thú vị trong làng thể thao. Mãi đến nhiều thập kỷ sau, sự thật mới được sáng tỏ: Kanakuri không hề mất tích, ông chỉ lặng lẽ bỏ cuộc và trở về quê hương.

Điều bất ngờ xảy ra vào năm 1967. Ban tổ chức Thế vận hội Thụy Điển quyết định mời Kanakuri quay lại Stockholm để “hoàn tất” cuộc đua marathon dở dang của 55 năm trước. Khi đó, ông đã 76 tuổi. Với tinh thần thể thao và chút hài hước, Kanakuri chấp nhận lời mời. Ông bước vào vạch đích và chính thức được ghi nhận đã hoàn thành marathon Olympic 1912.

Kanakuri trở lại để hoàn thành cuộc đua còn dang dở.

Kết quả được công bố thật đặc biệt: thời gian hoàn thành của Kanakuri là 54 năm, tám tháng, sáu ngày, năm giờ và 32 phút. Tất nhiên, đây là cách tính tượng trưng, gắn với câu chuyện độc đáo của ông. Nhờ đó, Kanakuri được nhắc đến như “người chạy chậm nhất lịch sử Olympic”.

Sau sự kiện ấy, Kanakuri không chỉ được nhớ đến như một vận động viên thất bại, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và tinh thần thể thao. Ông từng chia sẻ với báo chí rằng: “Đó là một cuộc đua dài. Trên đường, tôi đã có 6 đứa cháu". Câu nói hài hước này càng khiến công chúng thêm yêu mến câu chuyện của ông.

Shizo Kanakuri sau đó tiếp tục gắn bó với thể thao Nhật Bản. Ông được coi là “cha đẻ của marathon Nhật Bản” nhờ những đóng góp to lớn trong việc phát triển bộ môn này tại quê hương. Kanakuri qua đời năm 1983, hưởng thọ 92 tuổi.

Ngày nay, câu chuyện về Kanakuri vẫn thường được nhắc lại mỗi khi người ta nói về Olympic. Nó không chỉ là kỷ lục “chậm nhất”, mà còn là minh chứng rằng Olympic không chỉ tôn vinh những ai về đích đầu tiên, mà còn ghi nhận cả những hành trình đặc biệt, nơi tinh thần thể thao và sự nhân văn tỏa sáng.