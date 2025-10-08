Casemiro tiết lộ tên thật

Casemiro gây bất ngờ khi tiết lộ tên thật của mình là “Casimiro”, không phải “Casemiro” như cả thế giới vẫn gọi.

Casemiro đang khoác áo Manchester United.

Hóa ra, “Casemiro” - cái tên đã trở thành biểu tượng của Real Madrid và nay là Manchester United - chưa bao giờ là tên thật của anh. Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ người Brazil tiết lộ một sự thật khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

“Tên tôi là Carlos Henrique Casimiro, với chữ I, không phải E,” anh nói trên One Football. “Đó là một sai sót... nhưng rồi nó gắn với tôi suốt cả đời”.

Casemiro kể lại rằng khi còn thi đấu cho São Paulo, đội bóng in nhầm tên anh trên áo đấu, đổi Casimiro thành Casemiro. Nhưng thay vì yêu cầu sửa lại, chàng tiền vệ trẻ ngày ấy quyết định giữ nguyên: “Tôi chơi cực hay ở trận đó. Mà tôi thì mê tín, nên tôi nói: ‘Cứ để vậy đi, mọi chuyện đang thuận lợi mà’”.

Sai sót nhỏ ấy trở thành điềm lành, và “Casemiro” nhanh chóng trở thành thương hiệu toàn cầu - cái tên gắn với hàng loạt danh hiệu, từ Champions League đến Copa America.

Giờ đây, ở tuổi 33, tiền vệ người Brazil cười khi nhắc lại “lỗi chính tả” đã đi cùng mình hơn một thập kỷ: “Tên thật của tôi là Carlos Henrique Casimiro. Nhưng cái tên Casemiro... đã ở lại mãi mãi”.

Một chữ cái sai - và một huyền thoại được viết nên.