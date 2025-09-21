Vì sao Casemiro liên tục dính thẻ đỏ ở MU?

Casemiro chỉ mất 9 phút sau bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới Chelsea để phải rời sân, nhận thẻ đỏ thứ tư kể từ khi khoác áo Man United.

Casemiro đã nhận 4 thẻ đỏ ở MU.

Khi Man Utd đang dẫn trước 2 bàn và có thể trận hoàn toàn áp đảo, Casemiro bị đuổi khỏi sân với thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Andrey Santos trong một đợt phản công của Chelsea. Pha phạm lỗi đó bị xem là một sai lầm thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu sự khôn ngoan vì tình huống đó chưa thật sự quá nguy hiểm.

Thẻ đỏ thiếu khôn ngoan

Thời điểm đó, đội nhà dẫn trước 2-0 và trận đấu còn nhiều thời gian. Do vậy, việc thực hiện một pha phạm lỗi không cần thiết ở giữa sân, đặc biệt là khi đã có một thẻ vàng trước đó, là một quyết định thiếu cẩn trọng. Một cầu thủ kinh nghiệm phải biết kiểm soát tình huống để tránh rủi ro không đáng có, bảo toàn lực lượng cho đội nhà.

Chính cựu cầu thủ Dimitar Berbatov cũng chỉ ra điều này, cho rằng: "Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại hành xử khó tin như vậy. Cậu ấy cần phải khôn ngoan hơn một chút. Cần phải giữ bình tĩnh khi đội đang dẫn 2-0. Bạn phải tỉnh táo hơn thế. Đôi khi ngay cả những cầu thủ giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm".

Casemiro phải hoạt động nhiều khi sang MU.

Như vậy, sau một mùa giải "trong sạch", Casemiro lại nhận thẻ đỏ trong màu áo Man Utd và là thẻ đỏ đầu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim. Trước đó, Casemiro nhận 3 thẻ đỏ cùng "Quỷ đỏ". Mùa giải đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh 2022/23, Casemiro nhận 2 thẻ đỏ trong trận thắng Crystal Palace 2-1 (vòng 7) và hòa Southampton 0-0 (vòng 27).

Mùa 2023/24, Casemiro từng lĩnh thẻ đỏ trong trận thua 2-3 trước Galatasaray ở Champions League ngày 20/9/2023, còn ở Premier League anh không bị truất quyền thi đấu. Sau đúng hai năm “sạch thẻ đỏ”, tiền vệ Brazil lại bị đuổi ở trận gặp Chelsea vừa qua.

Tổng cộng, Casemiro sưu tập 4 thẻ đỏ trong màu áo Man Utd sau hơn 130 trận. Con số này quá nhiều nếu biết trong 336 trận cho Real Madrid, Casemiro chỉ nhận 2 thẻ đỏ.

Vì sao hay bị thẻ đỏ ở MU?

Tại Real Madrid, Casemiro là một phần của hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ, với những đồng đội xuất sắc như Toni Kroos và Luka Modric. Bộ ba này không chỉ hỗ trợ nhau ăn ý mà còn được bảo vệ bởi một hàng thủ luôn giữ vị trí tốt. Casemiro có nhiệm vụ chính là "lá chắn" cuối cùng trước hàng phòng ngự, nhưng anh không phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm.

Ngược lại, khi chuyển đến Manchester United, Casemiro phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn khác. Hàng tiền vệ của Man Utd thường thiếu sự liên kết, và hàng hậu vệ không có khả năng bọc lót hiệu quả.

Điều này buộc Casemiro phải di chuyển rộng hơn, đối mặt với nhiều tình huống đối đầu trực tiếp với các tiền đạo đối phương, và thường xuyên phải thực hiện những pha truy cản quyết liệt để ngăn chặn phản công. Áp lực này khiến anh dễ mắc sai lầm, đặc biệt là khi phải đưa ra quyết định trong tích tắc.

Tại Real Madrid, Casemiro có phong độ đỉnh cao.

Đội hình của Manchester United áp dụng sơ đồ 3-4-3 dưới thời Ruben Amorim khá yếu ở khu vực giữa sân. Đã vậy, Amorim còn giao Casemiro và Bruno Fernandes quán xuyến khu vực trung tâm khi tiếp Chelsea.

Tuy nhiên, Fernandes lại thiên về tấn công và quả thực thủ quân của Man Utd phát huy tốt trong vai trò tham gia tấn công. Trận này, Fernandes có 3 cú sút và 2 cú trúng đích (cao nhất trận), ghi 1 bàn. Việc Fernandes được đẩy lên tấn công đã dồn gánh nặng phòng ngự cho Casemiro.

Ở tuổi 33, Casemiro không còn ở đỉnh cao phong độ về thể chất. Tốc độ và sức mạnh suy giảm, khiến anh khó theo kịp các cầu thủ tấn công trẻ và nhanh nhẹn ở Premier League. Khi không thể theo kịp đối thủ, Casemiro buộc phải dùng những pha phạm lỗi để cản phá, làm tăng nguy cơ nhận thẻ.

Sự thiếu chính xác trong các pha xử lý cũng là một hệ quả của tuổi tác. Thay vì có thể cướp bóng một cách gọn gàng như trước đây, giờ đây ngôi sao người Brazil phải dùng nhiều sức hơn, dẫn đến những pha vào bóng thiếu kiểm soát và dễ dàng bị trọng tài rút thẻ.

Hai thẻ vàng trong một trận đấu đồng nghĩa với việc cầu thủ đó sẽ bị treo giò trong trận kế tiếp. Casemiro sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo với Brentford tại London. Còn trong tương lai, Casemiro sẽ còn nhiều "cơ hội" phải nhận thẻ đỏ nếu tiếp tục bị dồn gánh nặng phòng ngự trong sơ đồ của Amorim với người đá cặp là Fernandes.