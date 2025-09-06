Casemiro nổi nóng với sao trẻ Chelsea

Màn va chạm giữa Casemiro và tài năng trẻ Estevao trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Chile tại vòng loại World Cup 2026 hôm 5/9 khiến người hâm mộ chú ý.

Khoảnh khắc Casemiro nổi nóng với Estevao.

Trong một tình huống, Casemiro dường như không vui vẻ sau khi bị VAR từ chối một bàn thắng do lỗi việt vị. Tiền vệ của MU còn có pha đạp vào chân nguy hiểm với Felipe Loyala của Chile và phải nhận thẻ vàng.

Sau tình huống này, Estevao tiếp cận Casemiro để chia sẻ một điều gì đó. Tuy nhiên, phản ứng của Casemiro lại không như mong đợi. Anh dường như cảnh cáo Estevao không nên nói thêm gì nữa, khiến cho cầu thủ trẻ phải mỉm cười ngượng ngùng trước tình huống bất ngờ này.

Hành động này tạo ra những phản ứng trái chiều từ phía người hâm mộ. Một số cho rằng Estevao cố gắng xoa dịu cái đầu nóng của Casemiro nhưng không thành công.

Trong khi những người khác lại bênh vực cựu sao Real Madrid, cho rằng cầu thủ này xứng đáng được tôn trọng vì những gì đã đạt được trong sự nghiệp. Một người hâm mộ chỉ ra rằng Estevao vẫn còn nhiều điều phải chứng minh, trong khi Casemiro có một sự nghiệp lừng lẫy.

Ở trận này, Estevao đá chính và có bàn thắng đầu tiên cho tuyển quốc gia. Tân binh của Chelsea đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở một trận chính thức cho tuyển Brazil (18 tuổi 4 tháng), sau huyền thoại Pele. Đây cũng là kỷ lục cả hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil hiện tại - Neymar và Vinícius Junior - không thể phá vỡ trước đó.

