Dàn sao nhập tịch giúp Indonesia thắng 6-0

Tuyển Indonesia phô diễn sức mạnh với chiến thắng 6-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận giao hữu hôm 5/9.

Indonesia thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa.

HLV Patrick Kluivert của Indonesia đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ bản địa trong cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa trên sân nhà Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, chỉ có Ramadhan Sananta là cầu thủ bản địa duy nhất ghi bàn cho Indonesia ở phút 58.

Những pha lập công còn lại của "Garuda" đến từ các cầu thủ nhập tịch, bao gồm Jordi Amat, Marc Klok, Eliano Rejjnders và Sandy Walsh. Cầu thủ Chao Ming-Hsiu của Đài Bắc Trung Hoa có tình huống phản lưới nhà ở phút 24, mang về bàn thắng cho Indonesia.

Sự chênh lệch lực lượng thể hiện rõ ở diễn biến trên sân. Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, Indonesia đã dẫn trước đối thủ đến 4-0. Sang hiệp hai, HLV Kluivert có vài sự điều chỉnh về nhân sự nhưng vẫn có thêm 2 bàn nữa để ấn định chiến thắng đậm 6-0 cho Indonesia.

Đây là thắng lợi thứ 3 của Indonesia sau 5 trận dưới thời HLV Kluivert. Trước Đài Bắc Trung Hoa, "Garuda" đã đánh bại Bahrain và Trung Quốc tại vòng loại 3 World Cup 2026.

Trong tháng này, Indonesia còn trận giao hữu với Lebanon vào ngày 8/9, cũng trên sân nhà Gelora Bung Karno.

Sang tháng 10, thầy trò Kluivert sẽ có trận đầu tiên tại vòng loại 4 World Cup 2026 gặp Saudi Arabia vào ngày 9/10.

U23 Việt Nam 'làm rơi' HLV Kim Sang-sik khi công kênh ăn mừng Tối 29/7, HLV Kim Sang-sik ngã xuống sân trong khoảnh khắc ăn mừng cảm xúc cùng dàn cầu thủ U23 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025.