Tiết lộ gây sốc về lối sống của Yamal

Jordi Martin, người chuyên săn tin về các ngôi sao nổi tiếng tiết lộ niềm đam mê tiệc tùng của ngôi sao sinh năm 2007, Lamine Yamal.

Yamal tiệc tùng khi bạn gái vắng mặt.

"Nicki Nicole từng đến sống chung với Yamal tại Barcelona nhưng rồi lại trở về Argentina. Khi Nicole rời đi, Yamal ngay lập tức đến Seville để tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Tất nhiên, họ gọi rất nhiều cô gái đến bữa tiệc đó", Martin cho biết.

"Lần gần nhất tôi chụp được Yamal trong bữa tiệc, có ít nhất 70 cô gái ở đó. Nicole sẽ nghĩ sao về thông tin này", Martin tiết lộ thêm.

Bên cạnh đó, Martin cũng cho biết Franco Mastantuono không phải là lý do khiến Nicole và Yamal chia tay. Cầu thủ của Real Madrid đã có bạn gái và chỉ dính tin đồn vì đến dự bữa tiệc cho ca sĩ sinh năm 2000 tổ chức.

Cách đây ít ngày, Yamal gây chú ý khi xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến Nicole trên trang cá nhân, làm dấy lên tin đồn cặp đôi đường ai nấy đi.

Cuộc sống của Lamine Yamal ngoài sân cỏ đang là vấn đề.

Nicki Nicole được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, hơn Yamal 7 tuổi. Cặp cầu thủ - ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò vào giữa tháng 7. Thời điểm ấy, Nicole góp mặt trong tiệc sinh nhật của Yamal.

Tiếp đó, nữ ca sĩ được trông thấy xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907. Cô mặc áo đấu in tên Yamal và ngồi cùng gia đình, bạn bè của anh.

Sau khi tỏa sáng tại Euro 2024, Yamal liên tục vướng ồn ào tình cảm. Chàng trai 18 tuổi cặp kè với một người mẫu có tên Anna Gegnoso. Trước đó, Yamal còn vướng tin đồn tình cảm với Fati Vazquez, một nữ influencer kiêm cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi.

Chuyện tình nổi tiếng nhất của Yamal là với Alex Padilla. Cô nàng xuất hiện bên Yamal và gia đình anh để ăn mừng chiến thắng tại Euro 2024. Tuy nhiên, sau nhiều lần rạn nứt rồi tái hợp, mối quan hệ của cặp đôi thực sự khép lại.