Casemiro hồi sinh ở MU

Trong bóng đá, có những cầu thủ được nhớ đến bởi tài năng thiên phú, nhưng cũng có những người khắc tên mình nhờ ý chí và kỷ luật thép. Casemiro chính là mẫu mực cho vế thứ hai.

Từ chỗ bị đẩy xuống băng ghế dự bị dưới thời Erik ten Hag, tiền vệ người Brazil tự mở ra hành trình tái sinh, để rồi trở thành trụ cột không thể thay thế trong hệ thống của Ruben Amorim ở Manchester United.

Nền tảng từ sự chuyên nghiệp tuyệt đối

Casemiro không bao giờ để thành công đến một cách ngẫu nhiên. Mỗi buổi sáng, trước khi lái xe đến Carrington, anh kịp hoàn thành một bài tập thể lực.

Sau khi kết thúc buổi tập cùng đồng đội, cựu sao Real Madrid lại tiếp tục duy trì cường độ tại phòng gym riêng ở nhà. Song song với đó là liệu pháp oxy cao áp, vật lý trị liệu và lịch sinh hoạt được kiểm soát nghiêm ngặt.

Kỷ luật thép ấy mang lại kết quả rõ rệt. Ở tuổi 33, Casemiro vẫn duy trì cân nặng ổn định ở mức 82,5 kg, sở hữu tỷ lệ mỡ cơ thể thấp nhất trong đội hình. Chế độ ăn giàu cá, không đường, cùng thói quen đi ngủ sớm biến anh thành tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ. Diego Leon - tài năng trẻ người Paraguay - được Casemiro dìu dắt tận tình, xem như “đàn em” để rèn luyện cả trên sân cỏ lẫn trong sinh hoạt.

Casemiro là quân bài chiến lược của Ruben Amorim.

Khi Amorim mới tiếp quản, Casemiro chỉ là phương án dự phòng, bị gạt khỏi 9 trong 13 trận đầu tiên. Thế nhưng, nỗ lực bền bỉ và tinh thần tập trung cao độ giúp anh lật ngược tình thế. Chỉ vài tháng sau, Casemiro trở thành mảnh ghép chiến lược, khiến ban lãnh đạo không cần vội vàng chiêu mộ thêm một tiền vệ phòng ngự trong mùa hè vừa qua.

Những con số thống kê đã nói lên tất cả:

· Trận gặp Arsenal: có Casemiro trên sân 65 phút, đối thủ chỉ tung ra 4 cú sút, với xGC (bàn thua kỳ vọng) vỏn vẹn 0,13.

· Trận gặp Fulham: trong 53 phút, chỉ 2 cú sút, xGC 0,17.

· Trận gặp Burnley: 72 phút, 2 cú sút, xGC 0,62.

Tổng cộng 190 phút hiện diện, Manchester United chỉ phải hứng chịu 8 cú sút và 0,92 xGC. Đó không chỉ là thống kê khô khan, mà là minh chứng rõ ràng cho giá trị của một “lá chắn” đúng nghĩa.

Bản lĩnh trong những trận cầu lớn

Casemiro không chỉ kiểm soát tốt trước các đối thủ tầm trung, anh còn tỏa sáng ở đại chiến. Derby Manchester tháng 4 là minh chứng: 11 pha tắc bóng - con số cao nhất cho một cầu thủ Manchester United trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ Patrice Evra năm 2008. Đó là sự hiện diện khiến đồng đội an tâm, còn đối thủ thì nản lòng.

Casemiro muốn chứng minh cho tất cả thấy mình chưa hết thời.

Không chỉ trên sân, Casemiro còn đem lại năng lượng tích cực ngoài đường biên. Anh gắn bó với Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dìu dắt các đàn em, trở thành chiếc cầu nối thế hệ trong phòng thay đồ. Ở độ tuổi mà nhiều người nghĩ đến việc rời châu Âu, Casemiro vẫn chọn tiếp tục chiến đấu ở Old Trafford.

Đã có lúc tin đồn kéo anh về Thổ Nhĩ Kỳ hay Saudi Arabia. Nhưng với Casemiro, rời Manchester United chưa bao giờ là lựa chọn. Anh còn “nợ” Old Trafford, và tình yêu từ khán đài cũng như trên đường phố Manchester là lý do để tiếp tục cống hiến.

Với Ruben Amorim, Casemiro giờ đây là “người lính trung thành” - một cầu thủ mà nếu thiếu vắng, Man United lập tức suy yếu. Còn với United, anh là bảo chứng cho tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Casemiro khẳng định: đẳng cấp không biến mất, nó chỉ cần một tinh thần thép để được khơi lại. Từ “người thừa” thành “lá chắn thép”, anh chứng minh sự nghiệp không chỉ được xây nên từ đôi chân, mà còn từ ý chí không chịu gục ngã.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Casemiro không chỉ là điểm tựa trong trận derby sắp tới, mà còn là nhân tố có thể xoay chuyển cả mùa giải của Manchester United.