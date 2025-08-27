Casemiro nói 'không' với Saudi Arabia

Casemiro sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United ít nhất đến hết mùa giải này, bất chấp lời mời chào hấp dẫn từ Saudi Arabia.

Casemiro sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United ít nhất đến hết mùa giải này.

Ưu tiên lớn nhất của tiền vệ người Brazil là duy trì phong độ và vị thế để góp mặt trong kế hoạch chinh phục World Cup 2026 của HLV Carlo Ancelotti.

Kể từ khi rời Real Madrid, năm nào Casemiro cũng nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ Trung Đông. Nhưng năm nào anh cũng khước từ.

Lý do lần này đã rõ ràng: kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Casemiro muốn đến Mỹ, Mexico và Canada với thể trạng sung mãn nhất, để khép lại hành trình cùng “Selecao” trong tư thế ngẩng cao đầu.

Sự xuất hiện của HLV Carlo Ancelotti mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển cho Casemiro. Ngay khi lên nắm quyền, chiến lược gia người Italy khẳng định anh là mảnh ghép then chốt trên con đường hướng đến chiếc cúp vàng lần thứ sáu. Hai đợt tập trung gần nhất, Casemiro đều có tên trong danh sách triệu tập, cho thấy vị trí của anh đã được khôi phục.

“Chúng tôi là những người lính. Tôi là lính của HLV, lính của đội tuyển Brazil. Nhiệm vụ của chúng tôi là cống hiến hết mình cho tập thể”, Casemiro khẳng định.

Với Manchester United, đây là tin tốt. Dù khởi đầu không suôn sẻ dưới thời Rúben Amorim, Casemiro nhanh chóng trở lại vai trò trụ cột, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh là một thủ lĩnh không cần băng đội trưởng, cùng Matheus Cunha giữ vững sự ổn định cho phòng thay đồ "Quỷ đỏ".

Saudi Arabia vẫn chờ đợi Casemiro, với lời đề nghị vượt xa mức lương 20 triệu euro/năm hiện tại ở Old Trafford. Nhưng đó là câu chuyện của sau World Cup 2026. Lúc này, tất cả những gì Casemiro hướng đến là lần cuối cùng khoác áo Brazil trên sân khấu lớn nhất hành tinh.