Casemiro muốn rời MU

Tờ Al-Riyadhiah (Saudi Arabia) cho biết Casemiro đang muốn gia nhập Al Ittihad trong phần còn lại của chợ hè 2025. Đồng đội cũ của anh tại Real Madrid, Karim Benzema, khuyến khích CLB Saudi Arabia này theo đuổi Casemiro.

Đây không phải là lần đầu tiên Casemiro được liên hệ với giải Saudi Pro League. Trước đó, đã có thông tin cho rằng anh có thể gia nhập cùng Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

Dù vậy, MU dường như sẽ không dễ dàng để Casemiro ra đi, trừ khi họ có thể tìm được một sự thay thế phù hợp trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Gần đây, "Quỷ đỏ" quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. Tuy nhiên, CLB Premier League hiện không có ý định bán Baleba, khiến thương vụ này đổ bể.

Casemiro gia nhập MU vào tháng 8/2022 với mức phí 60 triệu bảng, cộng thêm 10 triệu bảng tiền thành tích. Trong mùa giải đầu tiên, anh chứng tỏ mình là một phần quan trọng của đội hình và giúp MU vô địch League Cup. Nhưng gần đây, phong độ của tiền vệ 33 tuổi không còn ổn định, dẫn đến nhiều tin đồn về việc có thể rời Old Trafford.

Trong buổi phỏng vấn trên Sky Sports trước thềm ngày khai màn Premier League, Casemiro thể hiện sự tự tin cực lớn vào tham vọng của MU dưới thời HLV Ruben Amorim. "Tất nhiên rồi, MU sẽ vô địch Premier League mùa 2025/26", Casemiro tự tin tuyên bố khi được hỏi về đội bóng sẽ vô địch nước Anh.

