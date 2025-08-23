Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Casemiro muốn rời MU

  • Thứ bảy, 23/8/2025 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Casemiro có thể chia tay MU trước khi kỳ chuyển nhượng hè này khép lại.

Casemiro cân nhắc rời MU.

Tờ Al-Riyadhiah (Saudi Arabia) cho biết Casemiro đang muốn gia nhập Al Ittihad trong phần còn lại của chợ hè 2025. Đồng đội cũ của anh tại Real Madrid, Karim Benzema, khuyến khích CLB Saudi Arabia này theo đuổi Casemiro.

Đây không phải là lần đầu tiên Casemiro được liên hệ với giải Saudi Pro League. Trước đó, đã có thông tin cho rằng anh có thể gia nhập cùng Cristiano Ronaldo tại Al Nassr.

Dù vậy, MU dường như sẽ không dễ dàng để Casemiro ra đi, trừ khi họ có thể tìm được một sự thay thế phù hợp trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Gần đây, "Quỷ đỏ" quan tâm đặc biệt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. Tuy nhiên, CLB Premier League hiện không có ý định bán Baleba, khiến thương vụ này đổ bể.

Casemiro gia nhập MU vào tháng 8/2022 với mức phí 60 triệu bảng, cộng thêm 10 triệu bảng tiền thành tích. Trong mùa giải đầu tiên, anh chứng tỏ mình là một phần quan trọng của đội hình và giúp MU vô địch League Cup. Nhưng gần đây, phong độ của tiền vệ 33 tuổi không còn ổn định, dẫn đến nhiều tin đồn về việc có thể rời Old Trafford.

Trong buổi phỏng vấn trên Sky Sports trước thềm ngày khai màn Premier League, Casemiro thể hiện sự tự tin cực lớn vào tham vọng của MU dưới thời HLV Ruben Amorim. "Tất nhiên rồi, MU sẽ vô địch Premier League mùa 2025/26", Casemiro tự tin tuyên bố khi được hỏi về đội bóng sẽ vô địch nước Anh.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

Casemiro Cristiano Ronaldo Ngoại hạng Anh Karim Benzema Casemiro mu al ittihad

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý