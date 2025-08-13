Casemiro nhận tin dữ

Tiền vệ người Brazil bị HLV Ruben Amorim gạch tên khỏi kế hoạch ở mùa giải 2025/26.

Casemiro sắp phải rời MU.

Theo Manchester Evening News, Casemiro đã được thông báo không còn nằm trong kế hoạch của CLB và có thể ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ Real Madrid cũng bị gạt khỏi ban cán sự trong phòng thay đồ.

"Man Utd cảm thấy việc thanh lý Casemiro sẽ giúp ích rất nhiều cho thương vụ Carlos Baleba. Tuy nhiên, Casemiro lại không có ý định rời đi. Cầu thủ này vẫn còn một năm hợp đồng tại Old Trafford", tờ báo Anh tiết lộ.

Al Nassr được cho là đang để mắt đến Casemiro và sẵn sàng chiêu mộ tuyển thủ Brazil nếu có cơ hội. Hiện tại, MU sẵn sàng để ngôi sao từng 5 lần vô địch Champions League rời đi nếu nhận khoảng 20 triệu euro phí chuyển nhượng. Nếu thương vụ trót lọt, "Quỷ đỏ" còn có thể tiết kiệm hàng chục triệu euro tiền lương của Casemiro. Hiện tại, anh nhận không dưới 300.000 euro mỗi tuần.

Casemiro gia nhập MU vào hè 2022 với lời hứa nâng tầm tuyến giữa MU. Tuy nhiên, dấu ấn của anh chỉ gói gọn trong mùa giải đầu tiên. Sau đó, cầu thủ 33 tuổi sa sút không phanh và trở thành gánh nặng cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Cũng theo truyền thông Anh, HLV Amorim đã yêu cầu ban lãnh đạo chi tiền để sớm chốt thương vụ Baleba. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dự định kéo Bruno Fernandes xuống thi đấu như một tiền vệ trung tâm. Vì vậy, ông cần một cầu thủ có khả năng càn quét, một cỗ máy thu hồi bóng trước hàng thủ 3 người. Tuy nhiên, MU đang gặp trở ngại khi Brighton hét giá Baleba vượt ngưỡng 100 triệu euro.