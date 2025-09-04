Casemiro chốt tương lai

Casemiro quyết định ở lại Manchester United thay vì chuyển đến Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Casemiro muốn ở lại MU. Ảnh: Reuters.

Theo Goal, tiền vệ người Brazil cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford và muốn duy trì màn trình diễn để cạnh tranh suất dự World Cup 2026 ở tuyển Brazil.

Nguồn tin này cũng cho biết, dù đã sa sút phong độ, Casemiro vẫn được HLV Carlo Ancelotti của Brazil tín nhiệm. Cựu sao Real Madrid tin rằng nếu có một mùa giải thành công tại Premier League, anh vẫn sẽ có cơ hội đóng góp cho ĐTQG.

Kể từ năm 2011, Casemiro đã có 77 lần khoác áo tuyển Brazil và gần đây đã trở lại ĐTQG dưới sự dẫn dắt của Ancelotti. HLV người Italy đã tiếp quản "Selecao" vào đầu năm nay. Liên đoàn bóng đá Brazil hy vọng sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài 23 năm nhờ sự góp mặt của Ancelotti.

Ở cấp CLB, Casemiro từng có cơ hội hấp dẫn để tái hợp với người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo tại Al Nassr. Tuy nhiên, anh đã quyết định ở lại và tham gia vào quá trình tái thiết của HLV Ruben Amorim. Kể từ khi gia nhập MU, Casemiro đã có 128 lần ra sân và ghi được 17 bàn thắng.

Hợp đồng của Casemiro với MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Anh có thể xem xét việc chuyển đến Saudi Pro League chơi bóng sau khi World Cup 2026 kết thúc.

