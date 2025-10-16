Cuộc sống của Pelle sau khi ly hôn 'người phụ nữ đẹp nhất thế giới'

Cựu tiền đạo Graziano Pelle chia sẻ về cuộc sống mới sau khi ly hôn với người mẫu Hungary Viktoria Varga, vốn được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Varga sở hữu vẻ đẹp vạn người mê, thân hình gợi cảm.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn vào năm 2021, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hai năm. Trên trang cá nhân, Varga xác nhận tin chia tay: “Tôi hiếm khi nói về đời tư, nhưng cần chia sẻ rằng tôi và Graziano quyết định dừng lại. 12 năm bên nhau là quãng thời gian đầy kỷ niệm, trưởng thành và yêu thương mà chúng tôi sẽ luôn trân trọng”.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là ở Italy và Anh - nơi Pelle từng thi đấu rực rỡ trong màu áo Feyenoord và Southampton.

Graziano Pelle, 40 tuổi, treo giày năm 2021 trong màu áo Parma, khép lại sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ. Anh từng ghi 50 bàn sau 59 trận cho Feyenoord, rồi tiếp tục thăng hoa tại Southampton với 30 bàn sau 80 trận, trước khi sang Trung Quốc đầu quân cho Shandong Luneng.

Hiện Pelle vẫn gắn bó với bóng đá, đảm nhiệm vai trò trong ban điều hành CLB Lecce, dù đang sinh sống tại Dubai. Trong lần trở lại Hà Lan dự trận giao hữu của các huyền thoại Feyenoord, anh xúc động nói với tờ AD: “Tôi không thường xuyên quay lại đây, nhưng khi Feyenoord mời, tôi lập tức nhận lời. Họ yêu quý tôi, và tôi cũng mãi yêu họ. Chúng tôi không phải lúc nào cũng chiến thắng, nhưng tình cảm của người hâm mộ khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời”.

Trong khi đó, Viktoria Varga, sinh năm 1992, vẫn là một trong những WAGs nổi tiếng nhất châu Âu. Cô từng được bầu chọn là “nàng WAG quyến rũ nhất thế giới”, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Ở tuổi 33, người đẹp Hungary vẫn giữ vóc dáng hoàn hảo, gương mặt sắc sảo và đôi chân dài gợi cảm - biểu tượng của vẻ đẹp sang trọng, tự tin.

Dù không còn chung lối, cả Graziano Pelle và Viktoria Varga đều chọn cách chia tay trong bình thản và trân trọng. Một chuyện tình đẹp của làng túc cầu khép lại, nhưng dấu ấn của họ - cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời - vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối.