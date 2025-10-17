Câu chuyện kỳ lạ của Lammens

Từng chọn khung gỗ chỉ để "đỡ phải chạy và không bị thay ra", nay Senne Lammens chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình tại Anfield.

Lammens chuyển sang vị trí thủ môn vì "lười chạy và không muốn bị thay ra".

Gia nhập "Quỷ đỏ" hè 2025 từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng, thủ môn 23 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn bằng màn trình diễn ấn tượng và tinh thần gan lì. Trận ra mắt giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland khiến nhiều CĐV tin rằng MU đã có một viên ngọc mới trong khung gỗ.

Ít ai biết, hành trình đến Premier League của Senne bắt đầu từ một quyết định lười biếng. Theo chia sẻ của anh trai Tom Lammens, Senne từng là tiền đạo mạnh mẽ, tốc độ và thường xuyên khiến hậu vệ khổ sở. Nhưng đến năm 10 tuổi, cậu bé bất ngờ xin chuyển sang bắt gôn, đơn giản vì "không muốn phải chạy nhiều và sợ bị thay ra giữa chừng".

Cha anh, cựu cầu thủ Eddy Lammens, tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên gửi con đến một trại huấn luyện thủ môn. Nào ngờ đây lại là bước ngoặt. Với thể hình cao lớn và phản xạ tốt, Senne nhanh chóng cho thấy bản năng thiên bẩm trong khung gỗ.

Lammens từng là một tiền đạo thuở nhỏ.

Từ CLB quê nhà KRC Bambrugge, anh theo anh trai đến F.C.V. Dender, rồi được Club Brugge chiêu mộ sau khi gây ấn tượng ở các giải trẻ. Tại đây, Senne phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở khả năng làm chủ khu vực 16,50 m và xử lý bóng trong áp lực. Khi Royal Antwerp trao cơ hội bắt chính, anh nắm lấy không do dự và màn trình diễn chững chạc tại Bỉ lọt vào tầm ngắm của MU.

Trước đại chiến Liverpool, Senne nhận được lời nhắn dí dỏm từ đàn anh Thibaut Courtois: "Anfield là nơi khó chịu lắm đấy. Có lẽ tôi nên bảo cậu ấy vỗ tay chào khán giả nhà khi ra sân cho đỡ run". Courtois tin rằng người đàn em có đủ cá tính để vượt qua sức ép: "Cậu ấy cao, mạnh mẽ và không sợ những quả tạt. Đó là mẫu thủ môn có bản lĩnh".

Liverpool đang khát thắng sau chuỗi 3 trận thua, trong khi MU tìm thấy nhịp điệu mới dưới thời Amorim. Và nếu giữ vững khung thành tại Anfield, Senne Lammens - chàng trai từng ngại chạy, có thể viết nên đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp non trẻ của mình.

7 năm qua, "Quỷ đỏ" chưa biết thắng ở Anfield và Senne là niềm hy vọng để thầy trò HLV Amorim có điểm ở màn thư hùng diễn ra vào lúc 22h30 ngày 19/10.