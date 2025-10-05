CĐV MU lập tức 'yêu' Lammens

Đêm 4/10, tân binh Senne Lammens được hàng nghìn CĐV MU hát vang tên trên khán đài trong trận thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

Lammens sớm chiếm trọn tình cảm từ CĐV MU.

Lammens gia nhập MU từ Royal Antwerp trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025 với giá 18,2 triệu bảng, và có lần đầu bắt chính thay cho Altay Bayindir tại Old Trafford. Sự tự tin, phản xạ nhanh, và khả năng chơi chân tốt của thủ môn 23 tuổi nhanh chóng thuyết phục người hâm mộ.

Trong trận ra mắt, Lammens có 3 pha cứu thua, 2 tình huống ra vào chính xác và 11 lần thu hồi bóng thành công. Sự chắc chắn và điềm tĩnh của anh khiến khán đài Stretford End phấn khích, đồng loạt hát vang câu chúc tụng vui nhộn: "Are you Schmeichel in disguise?" (Tạm dịch: Anh có phải là Schmeichel hóa thân đấy không?).

Câu hát so sánh Lammens với huyền thoại Peter Schmeichel – người từng giúp MU vô địch Champions League 1999 – được xem là lời khen ngợi lớn nhất mà fan "Quỷ đỏ" có thể dành cho một tân binh.

Đáng chú ý, trước đó Schmeichel từng hoài nghi thương vụ này, cho rằng MU nên chiêu mộ Emi Martinez hoặc Gianluigi Donnarumma thay vì một thủ môn vô danh từ Bỉ. Tuy nhiên, sau màn trình diễn chắc tay trước Sunderland, cựu thủ môn người Đan Mạch có lẽ phải xem lại nhận định của mình.

Với màn ra mắt đầy hứa hẹn, Lammens trở thành làn gió mới trong khung gỗ MU. Nếu duy trì sự ổn định, anh có thể giúp đội bóng của Amorim tìm lại nền tảng phòng ngự vững chắc đã đánh mất từ đầu mùa – và quan trọng hơn, chinh phục hoàn toàn niềm tin nơi khán giả Old Trafford.