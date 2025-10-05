Phản ứng của Bayindir khi Lammens chơi hay

Đêm 4/10, thủ môn Altay Bayindir chủ động đến ôm và chúc mừng tân binh Senne Lammens sau khi giúp MU thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

Trên sân Old Trafford, Lammens được HLV Amorim trao cơ hội bắt chính lần đầu cho MU, thay thế Bayindir sau loạt màn trình diễn thiếu ổn định. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ không làm người hâm mộ thất vọng khi thi đấu chắc chắn, có 3 pha cứu thua và 2 tình huống ra vào chính xác, giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Sau tiếng còi mãn cuộc, khi các cầu thủ MU di chuyển đến khu vực khán đài Stretford End để vỗ tay cảm ơn cổ động viên, Bayindir được nhìn thấy tiến lại gần Lammens, ôm và vỗ vai đàn em. Hành động này khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" xúc động.

"Đó mới là tinh thần đồng đội thật sự", "Ai thi đấu cũng được, quan trọng là họ cổ vũ nhau", "Bayindir xứng đáng được tôn trọng", "Hành động đẹp của Bayindir", "Có thể tạm yên tâm vị trí thủ môn rồi"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim dành lời khen cho cả hai thủ môn: "Senne có màn ra mắt tự tin, nhưng công lao không chỉ của cậu ấy. Cả đội, đặc biệt là các thủ môn, đều hỗ trợ nhau rất tốt. Altay thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời".

Chiến thắng trước Sunderland giúp MU nối dài mạch thắng sân nhà lên 3 trận và tạm xua đi sức ép bủa vây HLV Amorim thời gian qua. Trong khi đó, hành động của Bayindir giúp anh ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ, dù có thể vị trí số 1 trong khung gỗ bị đe dọa.