Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của Bayindir khi Lammens chơi hay

  • Chủ nhật, 5/10/2025 17:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 4/10, thủ môn Altay Bayindir chủ động đến ôm và chúc mừng tân binh Senne Lammens sau khi giúp MU thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.

Trên sân Old Trafford, Lammens được HLV Amorim trao cơ hội bắt chính lần đầu cho MU, thay thế Bayindir sau loạt màn trình diễn thiếu ổn định. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ không làm người hâm mộ thất vọng khi thi đấu chắc chắn, có 3 pha cứu thua và 2 tình huống ra vào chính xác, giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Sau tiếng còi mãn cuộc, khi các cầu thủ MU di chuyển đến khu vực khán đài Stretford End để vỗ tay cảm ơn cổ động viên, Bayindir được nhìn thấy tiến lại gần Lammens, ôm và vỗ vai đàn em. Hành động này khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" xúc động.

"Đó mới là tinh thần đồng đội thật sự", "Ai thi đấu cũng được, quan trọng là họ cổ vũ nhau", "Bayindir xứng đáng được tôn trọng", "Hành động đẹp của Bayindir", "Có thể tạm yên tâm vị trí thủ môn rồi"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim dành lời khen cho cả hai thủ môn: "Senne có màn ra mắt tự tin, nhưng công lao không chỉ của cậu ấy. Cả đội, đặc biệt là các thủ môn, đều hỗ trợ nhau rất tốt. Altay thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời".

Chiến thắng trước Sunderland giúp MU nối dài mạch thắng sân nhà lên 3 trận và tạm xua đi sức ép bủa vây HLV Amorim thời gian qua. Trong khi đó, hành động của Bayindir giúp anh ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ, dù có thể vị trí số 1 trong khung gỗ bị đe dọa.

Khoảnh khắc gây sốt của Lammens

Hình ảnh Senne Lammens hò hét chỉ đạo hàng phòng ngự MU lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland thuộc vòng 7 Premier League đêm 4/10.

7 giờ trước

MU đã đúng về Lammens

Trong trận đấu ra mắt, Lammens giúp Manchester United giữ sạch lưới lần đầu tiên trong mùa giải, thành tích đáng chú ý với thủ môn tân binh người Bỉ.

11 giờ trước

90 phút của Senne Lammens

Tối 4/10, Senne Lammens thi đấu ấn tượng giúp MU thắng Sunderland với tỷ số 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

14 giờ trước

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Minh Nghi

Bayindir chúc mừng Lammens Mourinho Bayindir MU Lammens

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý