MU đã đúng về Lammens

Trong trận đấu ra mắt, Lammens giúp Manchester United giữ sạch lưới lần đầu tiên trong mùa giải, thành tích đáng chú ý với thủ môn tân binh người Bỉ.

Senne Lammens có màn ra mắt nhiều điểm sáng.

Tối 4/10, MU đánh bại Sunderland 2-0 ở vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận đầu tiên Lammens, thủ môn sinh năm 2003, thi đấu cho "Quỷ đỏ" mùa này.

Trẻ người nhưng không non dạ

Trước trận đấu, người hâm mộ Manchester United thậm chí đã chào đón tân binh của đội bóng bằng một bầu không khí đầy hài hước trên sân Old Trafford, khi họ đồng thanh hát “Liệu cậu có phải là Schmeichel cải trang?”, để cổ vũ thủ thành 23 tuổi. Việc so sánh Lammens, người chỉ mới có một mùa giải thi đấu chuyên nghiệp tại giải VĐQG Bỉ, với huyền thoại Peter Schmeichel – một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Manchester United – có phần hơi quá.

Song, điều này phần nào phản ánh sự khao khát của người hâm mộ "Quỷ đỏ" trong việc tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho Altay Bayindir và Andre Onana. Trong trận đấu ra mắt CLB mới, Lammens để lại vài tình huống đáng chú ý ở hiệp hai. Ở một pha bóng, thủ thành người Bỉ lao ra khỏi khung thành để tranh bóng cùng đội trưởng Bruno Fernandes và Bertrand Traore của Sunderland.

Quyết định này có phần mạo hiểm và suýt dẫn đến thảm họa. Tuy nhiên, sau khi Traore chạm bóng trước và ngã xuống, cầu thủ của Sunderland bị phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

Những khoảnh khắc như thế cho thấy Lammens còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt khi Manchester United chuẩn bị đối mặt với các thử thách lớn: làm khách trên sân Liverpool vào ngày 19/10, trước khi trở về sân nhà gặp Brighton.

Dù vậy, Lammens vẫn có quyền tự hào trong ngày ra mắt. Anh thực hiện hai pha cứu thua đáng chú ý, thể hiện tiềm năng của mình. Pha cản phá đầu tiên là một cú đổ người xuất sắc để ngăn chặn cú sút xa của Granit Xhaka, cho thấy sự nhanh nhẹn của mình.

Ở tình huống thứ hai, Lammens giữ vững vị trí và dùng chân cản phá thành công khi đối mặt với Chemsdine Talbi của Sundeland. Đó là pha bóng nhiều người tưởng như đội khách đã có thể ghi bàn, nhưng thủ môn của MU đã thể hiện sự tự tin và bản lĩnh – điều Bayindir dường như còn thiếu.

Đến lúc Amorim ra quyết định

Sau trận, huấn luyện viên Ruben Amorim giải thích lý do Lammens phải chờ đến thời điểm này mới được trao cơ hội: “Khi Senne (Lammens) đến, Altay (Bayindir) đang bắt chính. Cậu ấy cần thời gian thích nghi. Áp lực từ truyền thông đối với vị trí thủ môn là rất lớn, nên chúng tôi cần chuẩn bị để Senne sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên”.

Lammens tận hưởng niềm vui trong ngày ra mắt.

Amorim nhấn mạnh: “Dẫu sao đây (chiến thắng trước Sunderland) chỉ mới là một trận đấu. Cậu ấy cần tiếp tục nỗ lực và chuẩn bị tinh thần, vì ở một câu lạc bộ như Manchester United, mọi thứ đều rất khắc nghiệt. Senne chơi tốt và tự tin trong trận đấu, đó là dấu hiệu tích cực”.

Cựu tiền vệ Everton, Leon Osman, bình luận trên BBC Radio, cho rằng Amorim đúng khi không vội vàng đưa Lammens vào đội hình chính ngay lập tức.

“Đó là quyết định thông minh từ Amorim. Bạn cần để Lammens làm quen với môi trường, cảm nhận sân vận động, hiểu rõ đồng đội và biết cách phối hợp. Những chi tiết nhỏ như biết đồng đội muốn nhận bóng bằng chân nào, hay tránh những đường chuyền về nguy hiểm, đều rất quan trọng”, Osman nhận định.

Trong trận đấu với Sunderland, Lammens được chỉ đạo thực hiện nhiều đường chuyền dài hướng đến các tiền đạo. Theo thống kê của Opta, 86,4% trong số 44 đường chuyền của Lammens là chuyền dài, cao hơn nhiều so với mức trung bình 56,5% của Bayindir trong mùa giải này.

HLV Regis Le Bris của Sunderland cũng lý giải việc Lammens chuyền dài nhiều ở trận đấu vừa qua: “Khi một đội bóng chịu áp lực, việc chơi bóng dài là cách an toàn và khó cản phá. Đó là một chiến thuật khôn ngoan của Manchester United”.

Chiến thắng và giúp đội nhà giữ sạch lưới là một trong nhiều tín hiệu tích cực Lammens mang đến cho MU hiện tại. Việc "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới lần đầu trong mùa giải cũng là một cột mốc quan trọng.

Điều này giúp đội chủ sân Old Trafford có thể bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tâm thế tốt. Song, đến lúc Amorim phải ra quyết định về vị trí thủ môn của đội bóng.

Hiếm một CLB lớn nào phải luân phiên giữa hai thủ môn, đặc biệt khi MU không chơi quá nhiều đấu trường khác nhau ở mùa giải này. Hiển nhiên Lammens mới chỉ chơi một trận cho đội bóng mới và kinh nghiệm của anh dường như ít hơn Bayindir, nhưng có lẽ HLV Amorim nên trao vị trí số 1 cho tân binh người Bỉ.