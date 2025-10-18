Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ diễn viên Brazil nhận án tù vì Neymar

  Thứ bảy, 18/10/2025 05:57 (GMT+7)
Nữ diễn viên Luana Piovani bị kết án 4 tháng 15 ngày tù giam vì tội phỉ báng cầu thủ Neymar, liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội của cô vào tháng 5 và tháng 6/2024.

Nữ diễn viên Luana Piovani chỉ trích Neymar và dự án bất động sản của anh.

Hôm 17/10, Tòa án Tư pháp bang São Paulo đưa ra phán quyết, kết án nữ diễn viên Piovani vì tội xúc phạm Neymar Jr. Theo Ole, vụ việc bắt nguồn từ một loạt bài đăng trên Instagram của Piovani, trong đó cô sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích Neymar.

Cụ thể, nữ diễn viên khẳng định Neymar là “một tấm gương tồi tệ", là "một kẻ không xứng đáng làm cha và làm đàn ông". Những phát ngôn của Piovani xuất phát từ mâu thuẫn giữa cô với Neymar trong một dự án bất động sản gây tranh cãi.

Thẩm phán Rodrigo César Müller Valente nhận định hành vi xúc phạm của Piovani có tình tiết tăng nặng, do các bài đăng được lan truyền rộng rãi trên internet, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Neymar.

Đại diện pháp lý của Piovani, luật sư Augusto de Arruda Botelho, bày tỏ sự bất đồng với kết luận của tòa án và khẳng định sẽ nộp đơn kháng cáo. Vụ việc của Piovani đã tạo ra một làn sóng tranh luận trong dư luận Brazil.

Neymar vốn là tâm điểm chú ý ở Brazil từ lâu. Hồi tháng trước, anh cũng có các hành động pháp lý sau khi bị một nhà báo trong nước cáo buộc nghiện rượu.

Trong một video đăng tải trên kênh Futeboteco, nhà báo Rodolfo Gomes tuyên bố Neymar “nghiện whisky pha nước tăng lực, hút shisha và chỉ đi ngủ lúc 4-5 giờ sáng”.

Công ty đại diện của Neymar gọi đây là những phát ngôn “vô trách nhiệm, mang tính vu khống, bôi nhọ và sai sự thật”. Họ khẳng định đang tiến hành các thủ tục pháp lý để “buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự”.

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

