Bóng đá Malaysia có biến động lớn

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào khủng hoảng khi Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác liên quan vụ nhập tịch gây tranh cãi.

Thông tin được Phó Chủ tịch FAM, Datuk Sivasundaram, xác nhận trong buổi họp báo được tổ chức khẩn cấp tại Petaling Jaya (bang Selangor) chiều 17/10. "Tổng thư ký FAM bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, có hiệu lực ngay hôm nay", ông Sivasundaram phát biểu ngắn gọn trước truyền thông.

Trước đó, FAM thừa nhận có lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký 7 cầu thủ gốc nước ngoài lên FIFA, do nhân viên hành chính phụ trách thực hiện sai quy trình. Sự cố khiến cơ quan bóng đá thế giới mở cuộc điều tra, buộc FAM phải khẩn cấp tổ chức họp báo làm rõ trách nhiệm.

Theo Sinar Daily, ông Noor Azman Rahman công khai nhận trách nhiệm về lỗi kỹ thuật nói trên, đồng thời khẳng định các cầu thủ liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia. Tuy nhiên, trước sức ép dư luận và yêu cầu minh bạch từ FIFA, ban lãnh đạo FAM quyết định đình chỉ công tác ông Noor Azman để phục vụ quá trình rà soát nội bộ.

Hiện FAM chưa công bố người sẽ tạm thời đảm nhận vị trí Tổng thư ký, trong khi các cơ quan chức năng của Liên đoàn vẫn tiếp tục làm việc với FIFA nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng có này.

Hồi cuối tháng 9, FIFA ra án phạt nặng với FAM vì làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Toàn bộ nhóm cầu thủ gồm Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Gabriel Palmero đều bị cấm thi đấu một năm.