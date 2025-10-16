Hà Nội chúc mừng Đỗ Hoàng Hên theo cách đặc biệt

Hà Nội đăng video tưởng như chia tay Hendrio, nhưng thực ra là màn chúc mừng anh hoàn tất thủ tục nhập tịch và trở thành thành công dân Việt Nam với tên Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên chính thức trở thành công dân Việt Nam. Ảnh: Hanoi Football Club.

Chiều 16/10, Hà Nội đăng tải đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái “Cảm ơn và tạm biệt Hendrio Araújo”. Trong video, tiền vệ người Brazil bày tỏ: “Tôi muốn nói lời tạm biệt đến mọi người vì đã luôn yêu mến, theo dõi và trông đợi. Đáng buồn là tôi chưa thể thi đấu một trận chính thức nào”.

Đoạn video lập tức khiến người hâm mộ “giật mình”, bởi Hendrio vốn là bản hợp đồng được kỳ vọng rất lớn, nhưng vẫn chưa ra sân lần nào cho đội bóng thủ đô. Nhiều người thậm chí nghĩ rằng anh chuẩn bị chia tay Hà Nội trước khi kịp ra mắt.

Tuy nhiên, ở phần cuối video, sự thật mới được hé lộ: “Xin chào, tôi là Đỗ Hoàng Hên, nội binh của Hà Nội”. Đó chính là cách đội bóng thủ đô thông báo việc Hendrio chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Sáng 17/10 tiền vệ sinh năm 1994 sẽ tham dự Lễ trao quyết định quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp Hà Nội, chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Đỗ Hoàng Hên.

Hoàng Hên sẽ có trận ra mắt trong màu áo Hà Nội ở trận đấu với Ninh Bình ngày 18/10. Ảnh: Hanoi Football Club.

Trên trang cá nhân, Hoàng Hên chia sẻ niềm vui: “Nhiều hạnh phúc, một giấc mơ trở thành sự thật”. Dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng, đồng thời thích thú với cách truyền thông sáng tạo của đội bóng thủ đô.

Đỗ Hoàng Hên sẽ có trận ra mắt khi Hà Nội tiếp đón Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26, diễn ra ngày 18/10. Đây hứa hẹn sẽ là màn ra mắt đặc biệt của cầu thủ vừa trở thành “người Việt” trong màu áo đội bóng thủ đô.

Với tuyển Việt Nam, Hoàng Hên cần chờ thêm thời gian để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển. Theo quy định, anh phải đến tháng 12 mới hoàn tất 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập, anh chỉ có thể chính thức ra sân cho tuyển Việt Nam từ trận lượt về gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, khả năng Hoàng Hên góp mặt ở đợt FIFA Days tháng 11 để làm quen với môi trường đội tuyển hoàn toàn có thể xảy ra.