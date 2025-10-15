Messi, Iniesta và Neymar - bộ ba 'tái sinh' giữa lòng Brazil

Không phải Barcelona huyền thoại, mà ở vùng đất nắng gió Ceará của Brazil, một “tam tấu” khác mang tên Messi, Iniesta và Neymar đang cùng nhau chơi bóng.

Messi là nguồn cảm hứng của nhiều trẻ em đam mê bóng đá.

Câu chuyện tưởng như đùa ấy lại có thật - một mảnh ghép ngộ nghĩnh nhưng đầy cảm hứng về tình yêu bóng đá, niềm tự hào và cả sự ngẫu nhiên kỳ diệu.

Khi “tam tấu” trở lại - ở một nơi không ai ngờ tới

Tại trung tâm đào tạo trẻ của Ceara Sporting Club, người ta không tin vào mắt mình khi bảng danh sách cầu thủ có ba cái tên quá quen thuộc: Lionel Messi, Andrey Iniesta và Neymar Cunha Freitas. Nhưng đây không phải những huyền thoại từng khuấy đảo Camp Nou, mà là ba cầu thủ tuổi teen - đầy tiềm năng và đang cùng nhau theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Trong đội trẻ này, “Messi” và “Iniesta” đều là tiền vệ, còn “Neymar” lại chơi ở hàng thủ, thậm chí có thể dâng cao đá hậu vệ biên hoặc tiền vệ trung tâm. Huấn luyện viên của họ kể lại với nụ cười: “Khi ba cậu bé có tên giống hệt bộ ba huyền thoại của Barcelona xuất hiện, cả đội không ngớt cười. Mọi người trêu đùa vui vẻ - thứ bầu không khí lành mạnh giúp gắn kết cả tập thể”.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhấn mạnh rằng cái tên không làm nên sự nghiệp, mà chính là tinh thần, kỷ luật và sự kiên trì mỗi ngày mới đưa các em đi xa. Và thật vậy, cả ba cầu thủ trẻ đều đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, với kỹ năng xử lý bóng thông minh và khát khao thi đấu đáng ngưỡng mộ.

“Nhiều khi tôi không tin nổi mình lại được chơi cạnh một ‘Messi’ và một ‘Iniesta’ khác”, cậu bé Neymar nói, vừa cười vừa chia sẻ. “Chúng tôi đùa với nhau suốt, nhưng trên sân, ai cũng nghiêm túc. Ở Ceará, chúng tôi không chỉ là đồng đội – mà là một gia đình nhỏ”.

Neymar cũng được yêu mến ở Brazil.

Ở Brazil, việc đặt tên con theo các thần tượng bóng đá là chuyện phổ biến. Nhưng việc ba đứa trẻ cùng tên với ba huyền thoại Barcelona lại hội tụ trong cùng một học viện bóng đá, thì quả là hiếm có. Đằng sau mỗi cái tên là một câu chuyện riêng - giản dị nhưng đầy cảm xúc.

Cha của Neymar Cunha Freitas (sinh ngày 18/1/2011) kể rằng ban đầu ông định đặt con theo tên “Loco” Abreu - tiền đạo nổi tiếng của Botafogo. “Gia đình phản đối, họ bảo tôi điên”, ông cười. “Sau đó, khi xem trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Santos và Grêmio, tôi thấy Neymar tỏa sáng rực rỡ. Cái tên ấy lập tức ở lại trong tim”. Và ông không ngờ, cậu bé mang tên ấy giờ cũng đang viết giấc mơ bóng đá của riêng mình.

Andrey Iniesta (sinh ngày 30/5/2012) thì là câu chuyện của một gia đình yêu bóng đá và… thích cái đẹp. “Ban đầu, chúng tôi định đặt con là Andres Iniesta như bản gốc Tây Ban Nha, nhưng để dễ đọc hơn, tôi đổi thành Andrey”, cha cậu bé kể. “Tên thì vậy, nhưng nếu cháu đá được nửa như thần tượng thì quá hạnh phúc rồi”.

Messi và Iniesta là những ngôi sao của bóng đá thế giới.

Và rồi có Lionel Messi Maier dos Santos, sinh ngày 14/9/2012. Mẹ cậu bé kể rằng, khi phát hiện mình mang thai lúc đang đá bóng cùng bạn bè, cái tên “Lionel Messi” lập tức hiện lên trong tâm trí. “Tôi không nghĩ nhiều - chỉ cảm thấy đó là cái tên định mệnh. Tôi không ngờ con trai mình sau này cũng đam mê bóng đá đến thế”, bà nói.

Giấc mơ nối dài từ Camp Nou đến Ceará

Ba cái tên, ba số phận nhỏ, nhưng tất cả cùng chung một niềm đam mê. Ở độ tuổi còn đang cắp sách đến trường, “Messi”, “Iniesta” và “Neymar” của Ceara đang cùng tập luyện mỗi ngày dưới nắng vàng Brazil, mang trong mình giấc mơ nối dài di sản của những người mà họ được đặt tên theo.

Bóng đá Brazil chưa bao giờ thiếu những câu chuyện kỳ diệu, nhưng sự trùng hợp thú vị này lại mang một nét tươi mới. Nó nhắc người ta nhớ rằng, dù ở đâu, tình yêu bóng đá vẫn là sợi dây kết nối những thế hệ và những con tim - từ Camp Nou đến những sân cỏ nhỏ ở Đông Bắc Brazil.

Huấn luyện viên của đội trẻ Ceara nói thêm: “Tôi không biết liệu họ có trở thành ngôi sao lớn hay không, nhưng tôi biết chắc một điều: họ mang trong mình niềm vui khi được chơi bóng - và đó là điều quan trọng nhất”.

Trong tiếng cười giòn giã và tinh thần thi đấu hồn nhiên, ba cậu bé ấy đang sống trọn giấc mơ của mình. Một ngày nào đó, biết đâu “Messi”, “Iniesta” hay “Neymar” của Ceara sẽ khiến cả thế giới một lần nữa phải nhắc đến bộ ba huyền thoại - theo một cách hoàn toàn mới, mang sắc màu Brazil.