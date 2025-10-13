Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mbappe nói về Messi, Ronaldo

  Thứ hai, 13/10/2025 06:45 (GMT+7)
Kylian Mbappe tiết lộ những trải nghiệm quý giá khi chơi cùng Lionel Messi, cũng như nhận được lời khuyên từ Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo người Pháp tiết lộ: "Tôi thật may mắn khi được thi đấu bên Messi. Anh ấy hoàn toàn bình thường và tôn trọng tất cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chơi với anh ấy vì giấc mơ của tôi luôn là Real Madrid. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gia nhập Barcelona trong đời".

Về Ronaldo, Mbappe khẳng định: "Ronaldo luôn là tấm gương, là ví dụ để tôi học hỏi. Tôi may mắn được trò chuyện với anh ấy, nhận lời khuyên và sự giúp đỡ. Anh ấy là số một. Ronaldo vẫn là chuẩn mực ở Real Madrid và người ta vẫn mơ về anh ấy đến ngày nay".

Mbappe từ lâu công khai sự ngưỡng mộ với Ronaldo và Messi. Anh từng nói về CR7: "Tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Ronaldo. Sẽ không có ai khác như anh ấy. Anh ấy đã để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá".

Mbappe cũng nói thêm về Messi: "Chơi bóng cùng Messi là điều tôi thực sự nhớ. Khi có Leo, bạn luôn có cảm giác chắc chắn rằng bóng sẽ đến chân mình đúng thời điểm. Đó là một đặc ân mà gần như chỉ anh ấy có thể mang lại. Được sát cánh cùng Messi là điều đặc biệt".

Mùa này, Mbappe thi đấu bùng nổ. Anh là mũi nhọn khó thay thế trên hàng tấn công của Real Madrid với 14 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cựu tiền đạo PSG cũng nối dài mạch phong độ thăng hoa khi ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở mọi cấp độ.

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

