Cú sốc với Real Madrid

Tiền đạo Kylian Mbappe khiến người hâm mộ Real Madrid lo lắng khi dính chấn thương trong trận thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Azerbaijan rạng sáng 11/10.

Mbappe dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026, Mbappe vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ở phút 45+2 cho tuyển Pháp. Nhưng đến phút 80, anh buộc phải rời sân do tái phát chấn thương mắt cá.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi ngay trước trận đấu, tình trạng thể lực của Mbappe vốn đã bị đặt dấu hỏi. Thậm chí, chân sút của Real Madrid chưa tham gia đầy đủ bất kỳ buổi tập nào cùng đội tuyển kể từ khi tập trung.

Theo những đánh giá ban đầu, tình trạng của Mbappe không quá nghiêm trọng. Tiền đạo người Pháp được cho phép trở lại đại bản doanh của Real Madrid để điều trị và hồi phục chấn thương.

Nỗi lo càng lớn hơn khi Real Madrid chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng với lịch thi đấu dày đặc và đầy thử thách. Ngay sau loạt trận quốc tế, đoàn quân của HLV Xabi Alonso sẽ lần lượt đối đầu Getafe, Juventus và đặc biệt là đại kình địch Barcelona trong trận Siêu kinh điển vào ngày 26/10.

Mbappe đang là mũi nhọn khó thay thế trên hàng tấn công của Real Madrid với 14 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Việc anh dính chấn thương ngay trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải chắc chắn là tin không vui cho “Los Blancos” cũng như người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

