MU đặt dấu chấm hết cho chữ ký đầu tiên của Ten Hag

Tương lai của Tyrell Malacia tại Manchester United coi như chính thức khép lại sau mùa giải năm nay.

Malacia gây thất vọng kể từ khi gia nhập MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hậu vệ người Hà Lan sẽ chia tay "Quỷ đỏ" vào hè 2026. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Hà Lan hết hạn vào cuối mùa giải này và đôi bên sẽ chính thức "đường ai nấy đi".

Hiện Malacia trở lại tập luyện cùng đội một, nhưng đây được cho là động thái để tăng giá trị chuyển nhượng chứ không mang ý nghĩa tái hòa nhập thật sự. MU cân nhắc bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để thu về một khoản nhỏ.

Malacia là bản hợp đồng đầu tiên của MU dưới triều đại Erik ten Hag. Anh được kỳ vọng trở thành lựa chọn lâu dài cho hành lang trái. Tuy nhiên, sự nghiệp trượt dốc vì chấn thương dai dẳng. Cầu thủ 26 tuổi bỏ lỡ toàn bộ mùa 2023/24 do chấn thương đầu gối và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước khi trở lại vào tháng 11 năm ngoái.

Khi được HLV Ruben Amorim trao cơ hội, Malacia cũng chỉ ra sân 8 lần và tỏ ra lạc lõng trong hệ thống chiến thuật mới. Trong khi đó, MU chiêu mộ hai tân binh ở vị trí hậu vệ trái gồm Patrick Dorgu và Diego Leon, đồng thời Diogo Dalot cũng có thể đá cánh này, khiến Malacia hoàn toàn bị gạt khỏi kế hoạch lâu dài.

Trong hè 2025, Malacia nằm trong nhóm 5 người bị loại bỏ cùng Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho. Nỗ lực chuyển sang Elche (La Liga) hay Eyupspor (Thổ Nhĩ Kỳ) đều thất bại vào phút chót, khiến Malacia buộc ở lại trong vai người thừa.