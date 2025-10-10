MU bạo chi để cải tổ tuyến giữa

MU lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho hai kỳ chuyển nhượng năm 2026, với ưu tiên hàng đầu là mang về một tiền vệ mới.

Manchester United vẫn muốn mua Carlos Baleba.

Theo Sky Sports, quyết định bổ sung tiền vệ được ban lãnh đạo MU đưa ra trong bối cảnh họ không có ý định gia hạn hợp đồng với Casemiro, qua đó đặt dấu chấm hết cho mối lương duyên giữa tiền vệ người Brazil và câu lạc bộ

Ngoài ra, Bruno Fernandes cũng thể bị bán nếu CLB chủ sân Old Trafford nhận được lời đề nghị hợp lý. The Times thông tin thêm rằng MU đang theo dõi sát sao hai cái tên tiềm năng là Elliott Anderson và Carlos Baleba.

Cả hai cầu thủ được xem là những lựa chọn phù hợp để củng cố tuyến giữa “Quỷ đỏ”, nhằm mang lại sự tươi mới và năng lượng cho đội hình trong tương lai.

Tuy nhiên, cả hai mục tiêu đều không rẻ. Brighton từng đưa ra mức giá hơn 130 triệu bảng cho Baleba. Dù ngôi sao người Cameroon sa sút thời gian qua, mức giá của anh vào hè tới khả năng khó thấp hơn 100 triệu bảng.

Trong khi đó, Elliot Anderson là cái tên mới nổi trong màu áo Nottingham Forest. Tháng trước, tài năng trẻ này gây ấn tượng khi ra mắt tuyển Anh trong trận đấu với Andorra. Anderson cũng đá chính trong trận giao hữu thắng Xứ Wales 3-0 rạng sáng 10/10.

Với quốc tịch Anh, Anderson cũng được định giá không dưới 80 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Dẫu vậy, với tham vọng trong việc xây dựng một đội hình cạnh tranh hơn, MU sẵn sàng chi số tiền lớn cho hai cái tên này.

Mùa hè vừa qua, MU bỏ ra hơn 200 triệu bảng để mang về 5 tân binh, chủ yếu để cải thiện sức mạnh hàng công.