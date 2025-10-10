MU hét giá kỷ lục cho Fernandes

MU được cho là sẽ chấp nhận để đội trưởng Bruno Fernandes ra đi vào mùa hè năm sau nếu nhận được mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu bảng.

Bruno thường xuyên chơi tệ khi bị kéo về thi đấu như một tiền vệ trung tâm.

MU sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị phù hợp, trong bối cảnh nhiều đội bóng châu Âu và cả Saudi Arabia quan tâm đến tiền vệ người Bồ Đào Nha. Fernandes từng từ chối lời mời khổng lồ từ Al-Hilal để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, nhưng viễn cảnh chia tay Old Trafford đang dần trở nên khả thi.

Theo Fichajes, một đề nghị sơ bộ trị giá 100 triệu bảng có thể đưa Fernandes tới Saudi Pro League vào năm 2026. "Quỷ đỏ" coi đây là cơ hội để tái đầu tư vào đội hình, với cái tên được nhắm thay thế là Carlos Baleba (Brighton), mẫu tiền vệ phù hợp hơn với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm của HLV Ruben Amorim.

Nếu Fernandes rời đi, anh sẽ mang về cho "Quỷ đỏ" khoản phí chưa từng có, vượt qua thương vụ Cristiano Ronaldo sang Real Madrid. Năm 2009, CR7 rời Old Trafford và gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu bảng.

Dù đối mặt với rủi ro về chiến thuật khi thiếu đi một tiền vệ có thể chất và phong độ tốt qua nhiều mùa giải, ban lãnh đạo MU vẫn kiên định với chiến lược tối đa hóa lợi nhuận trước khi giá trị hợp đồng giảm sút, đặc biệt Fernandes đã bước sang tuổi 31.

Mức giá 100 triệu bảng được xem là "điểm khởi đầu" cho mọi cuộc thương lượng, nhưng con số này có thể điều chỉnh tùy theo diễn biến thị trường và mức độ quan tâm thực sự từ Saudi Arabia.

