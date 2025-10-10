Cầu thủ MU cãi tay đôi với Mourinho

Henrikh Mkhitaryan kể câu chuyện ít ai biết về mâu thuẫn gay gắt với Jose Mourinho ở MU, dẫn đến vụ chuyển nhượng đình đám sang Arsenal năm 2018.

Mkhitaryan không ngần ngại "bật lại" Mourinho.

Trong cuốn tự truyện mới mang tên My Life Always at the Centre, ngôi sao người Armenia thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với Mourinho tại Manchester United vỡ vụn chỉ sau hơn một mùa giải.

Cập bến Old Trafford năm 2016 từ Borussia Dortmund, Mkhitaryan từng được kỳ vọng trở thành mảnh ghép sáng tạo trong đội hình "Quỷ đỏ". Anh thi đấu 41 trận ở mùa đầu tiên, ghi 11 bàn, nhưng mọi thứ nhanh chóng rẽ sang hướng tiêu cực.

"Ngay từ khi tôi đến, ông ấy (Mourinho) chỉ trích tôi suốt một năm rưỡi", Mkhitaryan viết. "Rồi một ngày, tôi không chịu nổi nữa và bật lại: 'Ông nói tôi tệ, nhưng chính ông mới là người tệ'. Mourinho hét lên: 'Biến đi, tôi không muốn thấy cậu nữa'".

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên kỳ quặc. Anh nói: "Trong các buổi tập, ông ấy im lặng, chẳng nói với tôi câu nào. Tối đến, tôi nhận được tin nhắn WhatsApp: 'Miki, hãy rời đi đi, làm ơn'. Tôi chỉ trả lời máy móc: 'Tôi sẽ đi nếu tìm được đội phù hợp'. Đến giữa tháng 1, ông ấy nhắn: 'Miki, rời đi đi, tôi cần có Alexis Sanchez'".

Vụ trao đổi cầu thủ đình đám giữa Arsenal và MU năm 2018.

Theo tiết lộ, Mino Raiola - cố đại diện của Mkhitaryan, nhanh chóng chớp cơ hội để thương lượng vụ trao đổi cầu thủ giữa Arsenal và MU. "Tôi nói thẳng với Mourinho: 'Tôi không đi chỉ để giúp ông đâu, nếu muốn hãy nói chuyện với Mino'. Và thế là mọi chuyện kết thúc. Tôi sang Arsenal, còn Alexis về Old Trafford", Mkhitaryan nhớ lại.

Thương vụ đình đám khép lại vào tháng 1/2018, nhưng cả 2 cầu thủ đều không đạt được kỳ vọng. Mkhitaryan chơi tròn vai ở Arsenal, trong khi Sanchez sa sút không phanh tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Điều thú vị là sau đó, số phận đưa Mkhitaryan và Mourinho tái hợp tại AS Roma. Lần này, họ gác lại hiềm khích để cùng nhau vô địch Europa Conference League mùa 2021/22. Khi chia tay Roma để sang Inter Milan, Mkhitaryan gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Mourinho: "Ông ấy tin tưởng và giúp tôi trở lại phong độ. Tôi sẽ luôn trân trọng quãng thời gian đó".

Từ kẻ đối đầu đến người đồng hành, hành trình giữa Mkhitaryan và Mourinho cho thấy bóng đá ngoài những bàn thắng hay danh hiệu, còn là câu chuyện về sự tha thứ, trưởng thành và cách con người vượt qua mâu thuẫn để tìm lại chính mình.