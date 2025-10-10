Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ MU cãi tay đôi với Mourinho

  • Thứ sáu, 10/10/2025 16:00 (GMT+7)
  • 16:00 10/10/2025

Henrikh Mkhitaryan kể câu chuyện ít ai biết về mâu thuẫn gay gắt với Jose Mourinho ở MU, dẫn đến vụ chuyển nhượng đình đám sang Arsenal năm 2018.

Mkhitaryan không ngần ngại "bật lại" Mourinho.

Trong cuốn tự truyện mới mang tên My Life Always at the Centre, ngôi sao người Armenia thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với Mourinho tại Manchester United vỡ vụn chỉ sau hơn một mùa giải.

Cập bến Old Trafford năm 2016 từ Borussia Dortmund, Mkhitaryan từng được kỳ vọng trở thành mảnh ghép sáng tạo trong đội hình "Quỷ đỏ". Anh thi đấu 41 trận ở mùa đầu tiên, ghi 11 bàn, nhưng mọi thứ nhanh chóng rẽ sang hướng tiêu cực.

"Ngay từ khi tôi đến, ông ấy (Mourinho) chỉ trích tôi suốt một năm rưỡi", Mkhitaryan viết. "Rồi một ngày, tôi không chịu nổi nữa và bật lại: 'Ông nói tôi tệ, nhưng chính ông mới là người tệ'. Mourinho hét lên: 'Biến đi, tôi không muốn thấy cậu nữa'".

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên kỳ quặc. Anh nói: "Trong các buổi tập, ông ấy im lặng, chẳng nói với tôi câu nào. Tối đến, tôi nhận được tin nhắn WhatsApp: 'Miki, hãy rời đi đi, làm ơn'. Tôi chỉ trả lời máy móc: 'Tôi sẽ đi nếu tìm được đội phù hợp'. Đến giữa tháng 1, ông ấy nhắn: 'Miki, rời đi đi, tôi cần có Alexis Sanchez'".

Mkhitaryan cai Mourinho anh 1

Vụ trao đổi cầu thủ đình đám giữa Arsenal và MU năm 2018.

Theo tiết lộ, Mino Raiola - cố đại diện của Mkhitaryan, nhanh chóng chớp cơ hội để thương lượng vụ trao đổi cầu thủ giữa Arsenal và MU. "Tôi nói thẳng với Mourinho: 'Tôi không đi chỉ để giúp ông đâu, nếu muốn hãy nói chuyện với Mino'. Và thế là mọi chuyện kết thúc. Tôi sang Arsenal, còn Alexis về Old Trafford", Mkhitaryan nhớ lại.

Thương vụ đình đám khép lại vào tháng 1/2018, nhưng cả 2 cầu thủ đều không đạt được kỳ vọng. Mkhitaryan chơi tròn vai ở Arsenal, trong khi Sanchez sa sút không phanh tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Điều thú vị là sau đó, số phận đưa Mkhitaryan và Mourinho tái hợp tại AS Roma. Lần này, họ gác lại hiềm khích để cùng nhau vô địch Europa Conference League mùa 2021/22. Khi chia tay Roma để sang Inter Milan, Mkhitaryan gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Mourinho: "Ông ấy tin tưởng và giúp tôi trở lại phong độ. Tôi sẽ luôn trân trọng quãng thời gian đó".

Từ kẻ đối đầu đến người đồng hành, hành trình giữa Mkhitaryan và Mourinho cho thấy bóng đá ngoài những bàn thắng hay danh hiệu, còn là câu chuyện về sự tha thứ, trưởng thành và cách con người vượt qua mâu thuẫn để tìm lại chính mình.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

