Đừng vội xem thường Mourinho

Jose Mourinho có lần trở lại đầy cảm xúc tại Stamford Bridge khi dẫn dắt Benfica đối đầu với Chelsea trong khuôn khổ loạt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League.

Mourinho đang trên đà phục hưng Benfica.

Rạng sáng 1/10, Chelsea đánh bại Benfica 1-0 trên sân Stamford Bridge. Dù nhận được sự chào đón như một người hùng từ các cổ động viên Chelsea, Mourinho không thể tạo nên câu chuyện cổ tích khi Benfica chịu thất bại trước đội bóng mạnh hơn. Dẫu vậy, Benfica gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea, phơi bày những điểm yếu quen thuộc của "The Blues" mùa này.

Mourinho vẫn là Mourinho

Với phong cách đặc trưng, Mourinho là tâm điểm của sự chú ý từ trước khi trận đấu diễn ra. Những hành động sôi nổi và cảm xúc bộc lộ trong phòng họp báo hay bên ngoài đường biên của ông đôi khi còn lôi cuốn hơn cả diễn biến trên sân.

Trước trận, Mourinho sử dụng chiến thuật tâm lý quen thuộc khi ca ngợi HLV Enzo Maresca và cơ hội vô địch Champions League của Chelsea, thậm chí nhắc đến việc "The Blues" từng vô địch Club World Cup. Lời nói của Mourinho vừa mang tính ca ngợi, lại hàm ý sự đe dọa và khiêu khích với Maresca và Chelsea.

Và quả thật, màn trình diễn của Chelsea trước Benfica cho thấy thực lực của họ đúng như những gì Mourinho ám chỉ: "The Blues" còn cách xa vị thế của một ứng viên thực sự cho chức vô địch Champions League.

Chelsea, dù được chơi trên sân nhà, nhận đánh giá cao hơn nhiều Benfica trước trận, phải rất vất vả để giành chiến thắng. Sự nhạt nhòa trong lối chơi của Chelsea và HLV Enzo Maresca tương phản với những gì Mourinho thể hiện.

Trong một trận đấu có phần tẻ nhạt, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của màn so tài tại sân Stamford Bridge lại đến từ hành động bất ngờ của Mourinho. Khi các cổ động viên Benfica ném vật thể lạ về phía Enzo Fernandez, một cựu cầu thủ của họ giờ khoác áo Chelsea, Mourinho tiến đến khu vực khán đài để yêu cầu nhóm người quá khích này dừng lại.

Hành động trên cho thấy Mourinho vẫn là một HLV luôn đầy cá tính và quyết liệt. Sự trở lại của Mourinho trên cương vị HLV trưởng Benfica làm dậy sóng không chỉ cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha, mà còn khiến cả châu Âu chú ý.

Giờ đây, ở năm 2025, Benfica không chỉ là một công việc mới với Mourinho. CLB Bồ Đào Nha có thể giúp ông khơi lại ngọn lửa tham vọng. Sự tái hợp với Benfica cũng đánh dấu lần trở lại Champions League của Mourinho sau gần nửa thập niên vắng bóng.

Lần cuối ông dẫn dắt tại giải đấu này là với Tottenham Hotspur mùa 2019/20. Kể từ đó, Mourinho gần như xa rời đỉnh cao Champions League, khi chỉ dẫn dắt các CLB chơi ở Europa League hay Europa Conference League.

Chelsea của Maresca thắng vất vả Benfica.

Khi làm việc ở Fenerbahce, Mourinho hai năm liên tiếp bị loại ở vòng play-off Champions League. Với Benfica, Mourinho có cơ hội lần đầu tiên trải nghiệm thể thức mới của Champions League (league phase).

Đẳng cấp còn đó

Đây cũng là dịp để “Người đặc biệt” chứng minh ông chưa hết thời. Cuộc tái ngộ Chelsea tại Stamford Bridge chỉ là khởi đầu, Mourinho sẽ còn dẫn dắt Benfica gặp Real Madrid ở Estadio da Luz tại vòng phân hạng Champions League.

Đó sẽ là một cơ hội khác để ông tái khẳng định tài năng tại sân khấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Mourinho luôn nổi tiếng với khả năng tạo bất ngờ tại Champions League.

Ai có thể quên chiến thắng của Porto trước Manchester United năm 2004, hay cú ăn ba lịch sử với Inter Milan năm 2010? Dù thất bại, Mourinho vẫn để lại dấu ấn với sự lôi cuốn bên ngoài đường biên và tinh thần chiến đấu của Benfica.

Đừng quên rằng Mourinho chỉ mới trở lại Benfica cách đây hơn một tháng, sau khi bị Fenerbahce sa thải. “Người đặc biệt” còn nhiều việc phải làm tại Benfica, và trận thua với tỷ số tối thiểu tại Stamford Bridge vừa qua không phải kết quả quá tệ.

Mourinho từng tự tin tuyên bố: "Tôi trở lại Benfica sau 25 năm, nhưng không phải để ăn mừng sự nghiệp. Tôi đói khát thành công hơn bao giờ hết".

Benfica chơi kiên cường, thậm chí lấn lướt Chelsea trong hiệp hai, nhưng thiếu may mắn và sự sắc bén. Họ cũng chỉ nhận thất bại trước Chelsea từ pha phản lưới nhà của Richard Rios ở phút 18.

Điều quan trọng hơn, Mourinho vẫn giữ bản sắc của mình. Từ những trò chơi tâm lý trước trận, hành động can thiệp khi cổ động viên Benfica ném vật thể về phía Enzo Fernandez, và lời nhận xét sau trận: "Chúng tôi có thể cầm hòa, đó sẽ là điểm tích cực".

Ông vẫn là "thương hiệu toàn cầu", như lời The Guardian mô tả, với khả năng truyền cảm hứng và tạo kịch tính. Rõ ràng, Mourinho chưa hết thời - ông chỉ đang ở giai đoạn "tái tạo bản thân".

Với lịch sử lẫy lừng và khả năng biến nghịch cảnh thành động lực, "Người đặc biệt" có thể còn một chương sử thi nữa tại Benfica. Mourinho vẫn là Mourinho: Luôn đặc biệt, luôn bất ngờ.