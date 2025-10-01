Neuer san bằng kỷ lục của Casillas

Thủ môn Manuel Neuer trở thành thủ môn có số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử UEFA Champions League với 101 chiến thắng.

Neuer viết nên lịch sử cho bản thân và Bayern Munich.

Rạng sáng 1/10, Neuer bắt chính trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước chủ nhà Pafos ở vòng phân hạng Champions League. Nhờ thế, anh chính thức san bằng kỷ lục của huyền thoại Iker Casillas.

Thành tích này không chỉ là cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của Neuer mà còn khẳng định vị thế của anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

Neuer, người đã gắn bó với Bayern Munich từ năm 2011, đạt được kỷ lục này nhờ sự ổn định và tài năng vượt trội trong khung gỗ. Anh đã góp phần quan trọng vào những chiến công vang dội của đội bóng, bao gồm chức vô địch Champions League năm 2013 và 2020.

Trong khi đó, Iker Casillas từng thiết lập kỷ lục này trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình tại Real Madrid và Porto. "Thánh Iker" cũng có 3 danh hiệu Champions League vào các năm 2000, 2002 và 2014.

Việc Neuer cân bằng kỷ lục của Casillas không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của anh ở đấu trường châu Âu. Với phong độ hiện tại, thủ môn người Đức gần như sẽ vượt qua kỷ lục này trong tương lai gần.