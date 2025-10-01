Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neuer san bằng kỷ lục của Casillas

  • Thứ tư, 1/10/2025 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thủ môn Manuel Neuer trở thành thủ môn có số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử UEFA Champions League với 101 chiến thắng.

Neuer viết nên lịch sử cho bản thân và Bayern Munich.

Rạng sáng 1/10, Neuer bắt chính trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước chủ nhà Pafos ở vòng phân hạng Champions League. Nhờ thế, anh chính thức san bằng kỷ lục của huyền thoại Iker Casillas.

Thành tích này không chỉ là cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của Neuer mà còn khẳng định vị thế của anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

Neuer, người đã gắn bó với Bayern Munich từ năm 2011, đạt được kỷ lục này nhờ sự ổn định và tài năng vượt trội trong khung gỗ. Anh đã góp phần quan trọng vào những chiến công vang dội của đội bóng, bao gồm chức vô địch Champions League năm 2013 và 2020.

Trong khi đó, Iker Casillas từng thiết lập kỷ lục này trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình tại Real Madrid và Porto. "Thánh Iker" cũng có 3 danh hiệu Champions League vào các năm 2000, 2002 và 2014.

Việc Neuer cân bằng kỷ lục của Casillas không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của anh ở đấu trường châu Âu. Với phong độ hiện tại, thủ môn người Đức gần như sẽ vượt qua kỷ lục này trong tương lai gần.

Greenwood tỏa sáng ở Champions League

Rạng sáng 1/10, cựu tiền đạo MU ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của Marseille trước Ajax ở vòng phân hạng.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Neuer Iker Casillas Bayern Munich

    Đọc tiếp

    Liverpool bi lot mat na hinh anh

    Liverpool bị lột mặt nạ

    34 phút trước 07:29 1/10/2025

    0

    Sau 15 tháng thành công rực rỡ, HLV Arne Slot của Liverpool đang đối mặt với những khó khăn đầu tiên khi đội bóng của ông nhận hai thất bại liên tiếp.

    Dung voi xem thuong Mourinho hinh anh

    Đừng vội xem thường Mourinho

    40 phút trước 07:24 1/10/2025

    0

    Jose Mourinho có lần trở lại đầy cảm xúc tại Stamford Bridge khi dẫn dắt Benfica đối đầu với Chelsea trong khuôn khổ loạt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League.

    Hakimi thach thuc Yamal hinh anh

    Hakimi thách thức Yamal

    42 phút trước 07:21 1/10/2025

    0

    Hậu vệ Achraf Hakimi tỏ ra tự tin khi cho rằng PSG có cách để khóa chặt Lamine Yamal trong trận đấu với Barcelona tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý