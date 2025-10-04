Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội của Mourinho dính virus

  • Thứ bảy, 4/10/2025 07:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jose Mourinho cùng trợ lý và các cầu thủ Benfica được cho là nhiễm một loại virus ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Porto tại giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 6/10.

Tập thể Benfica lo lắng trước đại chiến Porto. Ảnh: Reuters.

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), những người bị ảnh hưởng - trong đó có chính Mourinho - đều gặp các triệu chứng như đau đầu, đau nhức cơ thể. Tình hình này khiến ban lãnh đạo Benfica lo ngại sẽ có nhiều trụ cột không thể ra sân trong trận cầu đinh của vòng đấu tới ở Primeira Liga.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm Mourinho trở lại sân Dragão trong tư cách HLV đối đầu Porto - đội bóng làm nên tên tuổi ông với chức vô địch Champions League năm 2004.

Porto đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, trong khi Benfica chỉ xếp thứ ba, kém Sporting Lisbon (thứ hai) và chính Porto.

Trước đó, Mourinho trải qua một tuần nhiều cảm xúc khi cùng Benfica làm khách trên sân Chelsea tại Champions League. Dù thất bại 0-1 bởi bàn phản lưới nhà của Richard Rios, “Người đặc biệt” vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV "The Blues".

Trong trận, khán giả sân Stamford Bridge liên tục hô vang tên ông, gợi nhớ quãng thời gian Mourinho từng giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 2 League Cup cùng Chelsea.

Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Benfica hồi cuối tháng 9, chỉ vài tuần sau khi bị Fenerbahce sa thải. Benfica khởi đầu ấn tượng dưới thời Mourinho, nhưng trận thua Chelsea cùng việc bị dính virus cúm đang khiến ông và các học trò đối diện thử thách thực sự trước Porto.

Duy Luân

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

