Đội của Mourinho dính virus

Jose Mourinho cùng trợ lý và các cầu thủ Benfica được cho là nhiễm một loại virus ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Porto tại giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 6/10.

Tập thể Benfica lo lắng trước đại chiến Porto. Ảnh: Reuters.

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), những người bị ảnh hưởng - trong đó có chính Mourinho - đều gặp các triệu chứng như đau đầu, đau nhức cơ thể. Tình hình này khiến ban lãnh đạo Benfica lo ngại sẽ có nhiều trụ cột không thể ra sân trong trận cầu đinh của vòng đấu tới ở Primeira Liga.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm Mourinho trở lại sân Dragão trong tư cách HLV đối đầu Porto - đội bóng làm nên tên tuổi ông với chức vô địch Champions League năm 2004.

Porto đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, trong khi Benfica chỉ xếp thứ ba, kém Sporting Lisbon (thứ hai) và chính Porto.

Trước đó, Mourinho trải qua một tuần nhiều cảm xúc khi cùng Benfica làm khách trên sân Chelsea tại Champions League. Dù thất bại 0-1 bởi bàn phản lưới nhà của Richard Rios, “Người đặc biệt” vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV "The Blues".

Trong trận, khán giả sân Stamford Bridge liên tục hô vang tên ông, gợi nhớ quãng thời gian Mourinho từng giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 2 League Cup cùng Chelsea.

Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Benfica hồi cuối tháng 9, chỉ vài tuần sau khi bị Fenerbahce sa thải. Benfica khởi đầu ấn tượng dưới thời Mourinho, nhưng trận thua Chelsea cùng việc bị dính virus cúm đang khiến ông và các học trò đối diện thử thách thực sự trước Porto.

