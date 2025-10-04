Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bất công cho Jack Grealish

  • Thứ bảy, 4/10/2025 05:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jack Grealish đáp trả HLV Thomas Tuchel sau khi không có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Anh cho đợt FIFA Days tháng 10.

Grealish tiếp tục bị bỏ rơi.

Ở đợt tập trung này, HLV Tuchel điền tên Bukayo Saka trở lại sau chấn thương, trong khi Noni Madueke và Tino Livramento vắng mặt. Đáng chú ý, Jude Bellingham không góp mặt do chưa lấy lại phong độ ở Real Madrid sau ca phẫu thuật vai.

Tranh cãi nhất là trường hợp của Grealish. Dù thi đấu thăng hoa tại Everton dưới thời HLV David Moyes, Grealish không được gọi. Ngay sau khi danh sách được công bố, Everton đăng tải đồ họa cho thấy Grealish đang dẫn đầu Premier League 2025/26 về số cơ hội tạo ra (17 lần).

Bài đăng nhanh chóng được Grealish chia sẻ lại trên Instagram kèm những đoạn highlight ấn tượng, như một cách đáp trả tới HLV Tuchel về phong độ của bản thân thời gian qua.

Lần cuối cùng Grealish khoác áo "Tam sư" là gần một năm trước, khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Phần Lan tại Nations League. Ở tuổi 30, anh nhiều lần khẳng định khao khát được trở lại góp mặt ở các giải đấu lớn.

Trong buổi họp báo, Tuchel vẫn dành lời khen: "Jack đang rất gần với phiên bản tốt nhất của chính mình, một cầu thủ đặc biệt với cá tính đặc biệt". Tuy vậy, ông cho biết lựa chọn giữ nguyên bộ khung từ đợt tập trung trước và chỉ thay đổi bằng sự trở lại của Saka.

Quyết định tiếp tục gây tranh cãi khi Grealish đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ ở Premier League nhưng không được tưởng thưởng bằng tấm vé trở lại tuyển quốc gia.

Tuyển Anh sẽ đối đầu Xứ Wales ở trận giao hữu từ thiện trên sân Wembley ngày 10/10, trước khi làm khách tại Latvia ngày 15/10 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Minh Nghi

Jack Grealish

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

