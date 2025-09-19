Grealish gây tranh cãi

Rạng sáng 19/9, Jack Grealish dành thời gian theo dõi trận đấu của Barcelona mà không quan tâm đến CLB chủ quan Man City.

Jack Grealish vừa gây chú ý khi công khai khen ngợi bộ đôi tiền vệ Barcelona, Pedri và Frenkie de Jong, ngay trong lúc Manchester City - đội bóng cũ của anh đang thi đấu với Napoli tại Champions League.

Trong một bài đăng trên Instagram cá nhân, Grealish chia sẻ hình ảnh màn hình tivi đang chiếu trận đấu giữa Newcastle và Barcelona, kèm theo dòng chữ: “Thật tuyệt vời khi được xem Pedri và De Jong thi đấu”, cùng biểu tượng pháo tay.

Grealish ngó lơ Man City.

Hành động này khiến nhiều người hâm mộ Man City bất ngờ, thậm chí không hài lòng, bởi lẽ vào thời điểm đó, Man City của Pep Guardiola cũng đang có một trận cầu quan trọng.

Grealish bị gạt khỏi kế hoạch của Pep Guardiola ở mùa giải năm nay. Sau khi gia nhập Everton, tiền vệ sinh năm 1995 ngay lập tức tìm lại phong độ với 4 đường kiến tạo sau 4 lần ra sân. Màn trình diễn của Grealish làm HLV David Moyes đặc biệt hài lòng và ca ngợi anh là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu.

Trở lại với bộ đôi Pedri và De Jong, họ chơi trọn 90 phút, góp công lớn giúp Barcelona kiểm soát tuyến giữa và giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle. Trong ngày Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương, Marcus Rashford, một cựu ngôi sao của Premier League tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng.

Theo Opta, Rashford trở thành cầu thủ Barca đầu tiên, sau Lionel Messi vào năm 2015, sở hữu cùng lúc thống 4 kê tốt nhất trên sân về số cú sút (6), số lần chạm bóng trong vùng cấm (10), số pha rê bóng (5) và giành quyền kiểm soát bóng (6). trong một trận đấu tại Champions League.