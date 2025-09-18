Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi chưa dừng lại

  Thứ năm, 18/9/2025 11:40 (GMT+7)
Lionel Messi đang tiến rất gần tới việc gia hạn hợp đồng, qua đó gắn bó với Inter Miami thêm nhiều năm nữa.

Messi sẽ tiếp tục khoác áo Inter Miami thêm nhiều mùa nữa.

Theo ESPN, chỉ còn vài chi tiết nhỏ trước khi Messi đặt bút ký vào hợp đồng dài hạn với Inter Miami. Khi thỏa thuận được ký kết, hợp đồng sẽ được gửi lên ban tổ chức Major League Soccer để hoàn tất thủ tục phê duyệt cuối cùng.

Bất chấp tin đồn ra đi, cả Inter Miami lẫn siêu sao người Argentina đều mong muốn tiếp tục mối quan hệ bền chặt trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Messi gia nhập Inter Miami vào tháng 7/2023 với hợp đồng 2 năm rưỡi, kéo dài đến hết mùa 2025.

Ngay khi đến South Florida, Messi để lại dấu ấn mạnh mẽ, giúp Inter Miami vô địch Leagues Cup đầu tiên trong lịch sử. Từ khi anh khoác áo đội, Inter Miami lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa giải tại MLS và giành danh hiệu Supporters' Shield 2024.

Trong năm 2025, Messi ra sân 36 trận cho Inter Miami và ghi 28 bàn cùng 14 kiến tạo trên mọi đấu trường, gồm Concacaf Champions Cup, FIFA Club World Cup, MLS và Leagues Cup, qua đó trở thành chân sút hàng đầu của đội.

Đồng sở hữu Inter Miami, Jorge Mas, khẳng định đội bóng sẽ làm mọi cách để Messi cảm thấy thoải mái ký hợp đồng mới và có thể giải nghệ ngay tại South Florida. Leo có thể tiếp tục hành trình huyền thoại cho đến lúc bản thân muốn dừng lại.

Việc cựu sao Barcelona gia hạn hợp đồng sẽ củng cố sức mạnh cho Inter Miami trong những mùa giải tới và tiếp tục nâng tầm hình ảnh của MLS trên bản đồ bóng đá thế giới.

  Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

