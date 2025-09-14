Messi thành 'tội đồ' của Inter Miami

Sáng 14/9, Inter Miami chơi bạc nhược khi để thua Charlotte 0-3 ở trận đấu thuộc vòng 30 giải Nhà Nghề Mỹ (MLS).

Messi sút phạt đền kiểu panenka bất thành Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.

Phút 32, tại sân Bank of America ở Charlotte, khi tỷ số đang là 0-0, Inter Miami được hưởng phạt đền. Lionel Messi cố thực hiện một pha sút phạt đền theo kiểu Panenka tinh quái. Song, đối mặt với anh là Kristijan Kahlina, thủ môn hay nhất MLS năm 2024.

Kahlina dễ dàng bắt bài Messi và ôm gọn bóng, khiến Inter Miami trả giá đắt sau đó. Chỉ 2 phút sau khi Messi sút phạt đền hỏng ăn, Charlotte FC mở tỷ số do công của Idan Toklomati. Tiền đạo này sau đó hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp (ở các phút 49 và 84), giúp Charlotte FC đánh bại Inter Miami.

Messi vừa trở lại sau 9 ngày nghỉ ngơi kể từ trận đấu vòng loại World Cup 2026 với đội tuyển Argentina. Anh thi đấu không tệ, nhưng quả Panenka hỏng ăn ở cuối hiệp một là bước ngoặt trận đấu.

Cựu sao MU, Wilfried Zaha, cũng chơi nổi bật trận này khi chơi xông xáo, kiếm về quả phạt đền khi bị Sergio Busquets phạm lỗi trong vòng cấm. Thất bại này khiến Inter Miami tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng khu vực phía Đông MLS MLS. Phong độ của Messi và các đồng đội lúc này khá tệ, khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất.