De Gea cứu thua không tưởng

  • Chủ nhật, 14/9/2025 07:56 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Rạng sáng 14/9, dù Fiorentina để Napoli đánh bại 1-3 ở vòng 3 Serie A, thủ môn David De Gea vẫn có màn trình diễn đáng nhớ.

Hành trình của De Gea tại Fiorentina là câu chuyện tái sinh.

Ở hiệp hai trận đấu với Napoli, pha cứu thua ngoạn mục bằng chân của De Gea từ pha dứt điểm cận thành của Eljif Elmas gây sốt trên mạng xã hội. Một CĐV thậm chí thốt lên: "David de Gea cứu Fiorentina như thể đang bảo vệ Trái Đất khỏi một quả thiên thạch!".

Bình luận này sau đó nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, cộng hưởng với pha cản phá khó tin của thủ môn người Tây Ban Nha. "Dave vẫn là huyền thoại! Từ Old Trafford đến Florence, anh ấy vẫn cứu rỗi như siêu anh hùng", một CĐV Manchester United khác viết.

De Gea cũng chính là cầu thủ Fiorentina được Sofascore chấm điểm cao nhất trận đấu vừa qua, dù để lọt lưới tới 3 lần. Cả trận, De Gea có tới 5 pha cứu thua (4 trong số đó là cơ hội rõ ràng), với chỉ số bàn thua kỳ vọng lên tới 0,73.

De Gea tiếp tục khởi đầu mùa giải bùng nổ tại Fiorentina kể từ khi ký hợp đồng tự do với CLB vào tháng 8/2024. Theo Opta, De Gea hiện là thủ môn hay nhất Serie A về chỉ số cứu thua trước các cú sút.

Dù Fiorentina chơi bất ổn từ đầu mùa, De Gea vẫn duy trì sự xuất sắc. Nếu không có tài nghệ của anh, "La Viola" thậm chí phải nhận trận thua đậm hơn trước Napoli khi De Bruyne hay Hojlund có ngày thi đấu chói sáng.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

De Gea De Gea Napoli Fiorentina

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

