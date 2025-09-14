De Gea cứu thua không tưởng

Rạng sáng 14/9, dù Fiorentina để Napoli đánh bại 1-3 ở vòng 3 Serie A, thủ môn David De Gea vẫn có màn trình diễn đáng nhớ.

Hành trình của De Gea tại Fiorentina là câu chuyện tái sinh.

Ở hiệp hai trận đấu với Napoli, pha cứu thua ngoạn mục bằng chân của De Gea từ pha dứt điểm cận thành của Eljif Elmas gây sốt trên mạng xã hội. Một CĐV thậm chí thốt lên: "David de Gea cứu Fiorentina như thể đang bảo vệ Trái Đất khỏi một quả thiên thạch!".

Bình luận này sau đó nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, cộng hưởng với pha cản phá khó tin của thủ môn người Tây Ban Nha. "Dave vẫn là huyền thoại! Từ Old Trafford đến Florence, anh ấy vẫn cứu rỗi như siêu anh hùng", một CĐV Manchester United khác viết.

De Gea cũng chính là cầu thủ Fiorentina được Sofascore chấm điểm cao nhất trận đấu vừa qua, dù để lọt lưới tới 3 lần. Cả trận, De Gea có tới 5 pha cứu thua (4 trong số đó là cơ hội rõ ràng), với chỉ số bàn thua kỳ vọng lên tới 0,73.

De Gea tiếp tục khởi đầu mùa giải bùng nổ tại Fiorentina kể từ khi ký hợp đồng tự do với CLB vào tháng 8/2024. Theo Opta, De Gea hiện là thủ môn hay nhất Serie A về chỉ số cứu thua trước các cú sút.

Dù Fiorentina chơi bất ổn từ đầu mùa, De Gea vẫn duy trì sự xuất sắc. Nếu không có tài nghệ của anh, "La Viola" thậm chí phải nhận trận thua đậm hơn trước Napoli khi De Bruyne hay Hojlund có ngày thi đấu chói sáng.