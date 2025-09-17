Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi thành người hùng của Inter Miami

  Thứ tư, 17/9/2025 08:40 (GMT+7)
Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, chơi ấn tượng giúp Inter Miami giành thắng lợi 3-1 trước Seattle Sounders ở vòng 30 MLS sáng 17/9.

Messi tỏa sáng ở Inter Miami. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Chase, Messi tỏa sáng rực rỡ trong 45 phút đầu tiên với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo (cho Jordi Alba) vào lưới Seattle Sounders, giúp Inter Miami dẫn trước 2-0.

Siêu sao người Argentina chính thức cán mốc 390 kiến tạo trong sự nghiệp. Tính từ đầu năm nay, Messi in dấu giày vào 40 pha lập công cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đây cũng là năm thứ 19 liên tiếp M10 thiết lập cột mốc này.

Trước Seattle Sounders, Messi còn đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 97%, tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, thắng 5 lần tranh chấp và tung ra 3 cú sút trúng đích. Anh được đánh giá là cầu thủ hay nhất bên phía Inter Miami.

Inter Miami còn có thêm bàn thắng ở phút 52 do công của Ian Fray sau đường kiến tạo từ Rodrigo de Paul. Trong khi đó, Vargas mang về bàn danh dự cho Seattle Sounders ở phút 69.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Javier Mascherano tạm cởi bỏ áp lực sau 2 thất bại liên tiếp trước Charlotte và chính Seattle Sounders tại chung kết Leagues Cup hôm 1/9.

Trên bảng xếp hạng MLS, Inter Miami xếp thứ 5 khu vực miền Tây với 49 điểm, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 8 điểm nhưng còn 3 trận chưa đấu.

