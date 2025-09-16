‘Nếu Dembele không giành QBV, những người bỏ phiếu là bất tài'

Giám đốc Thể thao PSG, Luis Campos, khẳng định Ousmane Dembele mới là cái tên duy nhất xứng đáng với Quả bóng Vàng 2025. Ông còn nhấn mạnh: nếu mang tên Messi hay Ronaldo, tiền đạo người Pháp đã không cần bàn cãi.

Dembele là ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình *Rothen s’enflamme* trên RMC Sport, Luis Campos không giấu sự bức xúc khi nhắc đến cuộc đua Quả bóng Vàng. Với ông, Dembele - cầu thủ xuất sắc Champions League, cầu thủ hay nhất Ligue 1, người góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của PSG - đã chứng minh tất cả trên sân cỏ.

“Cậu ấy giành mọi danh hiệu. Nếu tên cậu ấy là Messi hay Ronaldo, chẳng ai còn phải tranh luận”, Campos khẳng định. Lời nhấn mạnh này không chỉ nhằm bảo vệ học trò mà còn phản ánh sự hoài nghi của ông về cách bầu chọn, nơi tên tuổi và thương hiệu đôi khi lấn át giá trị chuyên môn.

Campos còn cảnh báo: nếu Dembele không được vinh danh, những người có quyền bỏ phiếu sẽ cho thấy sự “thiếu năng lực”. Ông nói: “Tôi không bàn về viễn cảnh Yamal vài năm nữa, tôi nói về mùa giải vừa rồi. Và mùa đó, cầu thủ toàn diện nhất, thống kê tốt nhất, chính là Ousmane Dembele”.

Không chỉ nói về Quả bóng Vàng, Campos còn nhắc đến một vấn đề nóng khác: sự ra đi của Gianluigi Donnarumma. Thủ thành người Italy đã rời PSG để gia nhập Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Theo Campos, đây là hệ quả tất yếu của chính sách mới mà PSG đang theo đuổi: “Chúng tôi trả lương dựa trên sự xứng đáng. Khi Donnarumma đòi mức đãi ngộ kiểu PSG cũ, chúng tôi buộc phải tìm giải pháp. PSG hiện tại đặt tập thể lên trên cá nhân. Ngôi sao bây giờ là CLB”.

Ông cũng hé lộ lý do mua trung vệ thay vì hậu vệ cánh: lối chơi của PSG giờ trực diện hơn, đòi hỏi chiều cao, khả năng tranh chấp và xử lý bóng ở mức cao. Đó là triết lý xây dựng một đội bóng có nhiều biến số, thay vì phụ thuộc vào một vài ngôi sao riêng lẻ.

Dembele trải qua mùa 2024/25 thành công rực rỡ.

Đáng chú ý, giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha khẳng định lựa chọn Luis Enrique mới là “bản hợp đồng” quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Ông nhớ lại buổi gặp tại Barcelona: “Chỉ vài phút tôi biết đó chính là người cần tìm. Sau khi trao đổi, tôi báo với chủ tịch và một hai ngày sau, mọi chuyện xong xuôi”.

Sự xuất hiện của Enrique cũng đồng nghĩa với một loạt thay đổi lớn. Chính Enrique là người đầu tiên thẳng thừng nói với Neymar rằng “tốt nhất là cậu nên ra đi”, bởi trong triết lý bóng đá của ông, tập thể luôn quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào.

Phát biểu của Campos khiến cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay thêm phần căng thẳng. Đằng sau sự tự tin, ông cũng gửi một thông điệp: Dembele không chỉ là niềm tự hào của PSG, mà còn là thước đo công bằng cho giới bầu chọn.

Ngày 22/9, cái tên được xướng lên sẽ không chỉ phản ánh phong độ cá nhân, mà còn là lời khẳng định cho giá trị của sự công bằng trong bóng đá. Nếu đó không phải Dembele, những lá phiếu kia, như Campos nói, sẽ trở thành bằng chứng cho sự bất tài.