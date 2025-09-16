Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
‘Nếu Dembele không giành QBV, những người bỏ phiếu là bất tài'

  • Thứ ba, 16/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giám đốc Thể thao PSG, Luis Campos, khẳng định Ousmane Dembele mới là cái tên duy nhất xứng đáng với Quả bóng Vàng 2025. Ông còn nhấn mạnh: nếu mang tên Messi hay Ronaldo, tiền đạo người Pháp đã không cần bàn cãi.

Dembele là ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình *Rothen s’enflamme* trên RMC Sport, Luis Campos không giấu sự bức xúc khi nhắc đến cuộc đua Quả bóng Vàng. Với ông, Dembele - cầu thủ xuất sắc Champions League, cầu thủ hay nhất Ligue 1, người góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của PSG - đã chứng minh tất cả trên sân cỏ.

“Cậu ấy giành mọi danh hiệu. Nếu tên cậu ấy là Messi hay Ronaldo, chẳng ai còn phải tranh luận”, Campos khẳng định. Lời nhấn mạnh này không chỉ nhằm bảo vệ học trò mà còn phản ánh sự hoài nghi của ông về cách bầu chọn, nơi tên tuổi và thương hiệu đôi khi lấn át giá trị chuyên môn.

Campos còn cảnh báo: nếu Dembele không được vinh danh, những người có quyền bỏ phiếu sẽ cho thấy sự “thiếu năng lực”. Ông nói: “Tôi không bàn về viễn cảnh Yamal vài năm nữa, tôi nói về mùa giải vừa rồi. Và mùa đó, cầu thủ toàn diện nhất, thống kê tốt nhất, chính là Ousmane Dembele”.

Không chỉ nói về Quả bóng Vàng, Campos còn nhắc đến một vấn đề nóng khác: sự ra đi của Gianluigi Donnarumma. Thủ thành người Italy đã rời PSG để gia nhập Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Theo Campos, đây là hệ quả tất yếu của chính sách mới mà PSG đang theo đuổi: “Chúng tôi trả lương dựa trên sự xứng đáng. Khi Donnarumma đòi mức đãi ngộ kiểu PSG cũ, chúng tôi buộc phải tìm giải pháp. PSG hiện tại đặt tập thể lên trên cá nhân. Ngôi sao bây giờ là CLB”.

Ông cũng hé lộ lý do mua trung vệ thay vì hậu vệ cánh: lối chơi của PSG giờ trực diện hơn, đòi hỏi chiều cao, khả năng tranh chấp và xử lý bóng ở mức cao. Đó là triết lý xây dựng một đội bóng có nhiều biến số, thay vì phụ thuộc vào một vài ngôi sao riêng lẻ.

Dembele anh 1

Dembele trải qua mùa 2024/25 thành công rực rỡ.

Đáng chú ý, giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha khẳng định lựa chọn Luis Enrique mới là “bản hợp đồng” quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Ông nhớ lại buổi gặp tại Barcelona: “Chỉ vài phút tôi biết đó chính là người cần tìm. Sau khi trao đổi, tôi báo với chủ tịch và một hai ngày sau, mọi chuyện xong xuôi”.

Sự xuất hiện của Enrique cũng đồng nghĩa với một loạt thay đổi lớn. Chính Enrique là người đầu tiên thẳng thừng nói với Neymar rằng “tốt nhất là cậu nên ra đi”, bởi trong triết lý bóng đá của ông, tập thể luôn quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào.

Phát biểu của Campos khiến cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay thêm phần căng thẳng. Đằng sau sự tự tin, ông cũng gửi một thông điệp: Dembele không chỉ là niềm tự hào của PSG, mà còn là thước đo công bằng cho giới bầu chọn.

Ngày 22/9, cái tên được xướng lên sẽ không chỉ phản ánh phong độ cá nhân, mà còn là lời khẳng định cho giá trị của sự công bằng trong bóng đá. Nếu đó không phải Dembele, những lá phiếu kia, như Campos nói, sẽ trở thành bằng chứng cho sự bất tài.

Hà Trang

Dembele Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo Lionel Messi PSG FC Luis Campos RMC Sport Yamal Donnarumma Quả bóng vàng

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

  • Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá thường niên trao cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức thông qua bình chọn của các phóng viên thể thao. Được hình thành từ ý tưởng của phóng viên người Pháp Gabriel Hanot, ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các cầu thủ người châu Âu đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu, từ năm 2007 luật bình chọn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu.

    Bạn có biết: Đã có ba cầu thủ nhận được vinh dự này ba lần, đó là Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Platini là cầu thủ duy nhất nhận được giải thưởng trong ba năm liên tiếp, 1983, 1984 và 1985. Trong suốt lịch sử của Quả bóng vàng châu Âu, chỉ có một thủ môn duy nhất nhận được giải thưởng này là Lev Yashin (người Nga, trao năm 1963). Với 7 giải thưởng, Hà Lan và Đức là hai quốc gia có nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này nhất.

    • Nhà tổ chức: France Football
    • Lần đầu tiên: 1956

