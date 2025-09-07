PSG phẫn nộ với HLV Deschamps

Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain tức giận sau khi Ousmane Dembele dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 2-0 trước Ukraine tại vòng loại World Cup 2026.

Chấn thương gân kheo nghiêm trọng của Ousmane Dembele khiến PSG nổi giận với HLV Didier Deschamps.

Quyết định để Dembele ra sân của HLV Didier Deschamps gây tranh cãi lớn, bởi trước đó, chân sút người Pháp cảm thấy không khỏe. Theo ESPN, PSG bức xúc với quyết định mạo hiểm của Deschamps, trực tiếp ảnh hưởng đến CLB thủ đô nước Pháp.

Thậm chí, vài thành viên ban lãnh đạo PSG còn chỉ trích thậm tệ HLV trưởng tuyển Pháp, coi quyết định của Deschamps là vô lý và có thể hủy hoại mùa giải của đội bóng Ligue 1. Dembele gặp chấn thương trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Pháp và Ukraine hôm 6/9.

Trang chủ PSG sau đó thông báo Dembele sẽ phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần do dính chấn thương ở bắp chân. Ban lãnh đạo PSG cảnh báo tuyển Pháp rằng Dembele gặp vấn đề từ trước ở trận gặp Toulouse tại Ligue 1, nhưng HLV Deschamps sau đó vẫn để ngôi sao này ra sân.

Sau đó, HLV Deschamps phải lên tiếng bảo vệ quyết định của mình. “Tôi chắc chắn rằng ban đầu Dembele đủ khả năng thi đấu, nếu không tôi đã không sử dụng cậu ấy. Lần này, Dembele gặp chấn thương khác (so với trận gặp Toulouse). Trước trận, cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh".

"Thật đáng tiếc cho Dembele, nhưng điều này có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào khác. Tôi quyết định để cậu ấy ra sân dựa vì về mặt y tế không có vấn đề gì”, HLV Deschamps nói thêm.