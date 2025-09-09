PSG, tuyển Pháp nảy lửa vì chấn thương của Dembele

Chấn thương gân kheo nặng mà Ousmane Dembélé dính phải trong trận gặp Ukraine ngày 5/9 đang làm bùng lên một cuộc tranh cãi gay gắt giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF).

Dembele đang thổi bùng tranh cãi tại Pháp.

Vụ việc không chỉ xoay quanh tình trạng của ngôi sao 28 tuổi mà còn phản ánh mối quan hệ nhiều mâu thuẫn giữa CLB và đội tuyển quốc gia trong bối cảnh lịch thi đấu quá tải.

Theo báo L’Équipe, Chủ tịch FFF Philippe Diallo gửi thư cho Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaïfi, nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng. Trong thư, ông nhấn mạnh sự tin tưởng tuyệt đối vào HLV Didier Deschamps và đội ngũ y tế, đồng thời kêu gọi hợp tác chuyên nghiệp giữa đôi bên. Diallo cũng lưu ý rằng lịch thi đấu quốc tế hiện quá dày, cần được xem xét lại để giảm rủi ro chấn thương cho cầu thủ.

PSG ngay sau đó phát đi thông cáo ngày 7/9, yêu cầu thiết lập giao thức y tế mới giữa CLB và đội tuyển. Theo CLB thủ đô, họ cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của Dembele trước khi anh tập trung cùng "Les Bleus", nhưng khuyến nghị này “không được xem xét đầy đủ”. PSG đề xuất các cơ chế trao đổi thường xuyên và có hệ thống giữa hai bên, đặt nguyên tắc thận trọng lên hàng đầu khi triệu tập cầu thủ đang điều trị chấn thương.

Trên sóng RMC, cựu tuyển thủ Christophe Dugarry công khai bảo vệ Deschamps và chỉ trích PSG: “Tôi hoàn toàn đứng về phía Deschamps. Chấn thương của Dembele phần lớn là do PSG. Cậu ấy vốn đã mong manh nhiều năm, nay phải trả giá sau một mùa giải quá dài. Sự thao túng mà PSG đang cố thực hiện là tai tiếng và thiếu tôn trọng đội tuyển quốc gia”.

Dembele phải chơi quá nhiều trận ở mùa trước.

Vấn đề then chốt chính là cách phân bổ thời gian thi đấu của Dembele. Mùa 2024/25, anh ra sân tới 49 trận chính thức trong màu áo PSG, cộng thêm lịch trình quốc tế và bốn trận đấu ở Club World Cup mới. Khối lượng thi đấu dày đặc khiến ngôi sao này liên tục đối mặt với nguy cơ tái phát chấn thương.

HLV Didier Deschamps giữ thái độ điềm tĩnh: “Chúng tôi đã hành xử chuyên nghiệp, luôn lắng nghe cảm nhận của cầu thủ. Đối thủ duy nhất của chúng tôi là Iceland, chứ không phải PSG”.

Chủ tịch Diallo cũng khẳng định: “Đội tuyển quốc gia phải được đặt lên hàng đầu”. Đây được xem như lời đáp trả trực diện trước những chỉ trích từ phía PSG, đồng thời khẳng định FFF sẽ tiếp tục bảo vệ cách làm việc của ban huấn luyện.

Ngoài Dembele (nghỉ 6-8 tuần vì rách gân kheo), tiền vệ trẻ Desire Doue cũng dính chấn thương bắp chân phải và phải nghỉ khoảng một tháng. Liên tiếp hai ca chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc gia khiến PSG càng thêm bất bình.

Trong khi đó, Dembele bắt tay vào quá trình hồi phục. Nhưng căng thẳng giữa PSG và FFF nhiều khả năng chưa sớm chấm dứt, bởi mâu thuẫn ở đây không chỉ là một ca chấn thương, mà còn là vấn đề muôn thuở: quyền lợi CLB đối đầu với trách nhiệm đội tuyển.

Vụ việc Dembele một lần nữa cho thấy sự mong manh trong quan hệ giữa PSG và Liên đoàn Pháp. Khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc và áp lực từ cả CLB lẫn đội tuyển cùng đè nặng, cầu thủ - như Dembele - trở thành người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Và chừng nào chưa có một cơ chế phối hợp minh bạch, những cuộc khẩu chiến như thế này chắc chắn sẽ còn tái diễn.