Thảm họa chấn thương của PSG

Cặp đôi tiền đạo Ousmane Dembele và Desire Doue của PSG phải ngồi ngoài trong vòng hơn 1 tháng tới vì chấn thương.

Dembele chấn thương trong lúc lên tuyển. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/9, trang chủ PSG thông báo Dembele sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 6 tuần do dính chấn thương ở bắp chân, trong khi Doue cũng sẽ vắng mặt khoảng 4 tuần vì căng cơ.

Dembele đã gặp chấn thương trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Pháp và Ukraine hôm 6/9. Tiền đạo này tỏ ra đau đớn trong lúc rời sân. Đồng đội của anh, Doue, cũng dính chấn thương trong cuộc đối đầu nói trên.

PSG đã xác nhận rằng Dembele bị tổn thương nghiêm trọng ở bắp chân phải, trong khi Doue chỉ bị căng cơ nhẹ hơn ở vị trí tương tự. Thông tin này khiến người hâm mộ lo lắng khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, PSG sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League với trận gặp Atalanta vào ngày 18/9.

Sau đó, PSG sẽ có chuyến làm khách tới Barcelona, câu lạc bộ cũ của Dembele, vào ngày 2/10. Sự vắng mặt của cả hai cầu thủ này có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công của PSG trong giai đoạn quan trọng này.

Từ đầu mùa này, Dembele đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 3 trận cho PSG, trong khi Doue chưa có pha lập công nào.

Ngoài trường hợp của Dembele và Doue, fan PSG cũng lo lắng khi HLV Luis Enrique gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đạp xe hôm 5/9 và phải tiến hành phẫu thuật vì gãy xương đòn.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.