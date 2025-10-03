Danh sách tập trung tuyển Anh gây tranh cãi

HLV Thomas Tuchel loại nhiều gương mặt nổi bật trong danh sách tập trung của tuyển Anh cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Jack Grealish vắng mặt ở đợt tập trung của tuyển Anh trong tháng 10. Ảnh: Reuters.

Jack Grealish (Everton) và Adam Wharton (Crystal Palace) là hai trường hợp gây tiếc nuối lớn nhất. Cả hai đều đạt phong độ ấn tượng thời gian qua, góp công lớn vào thành tích của đội chủ quản.

Grealish có 4 kiến tạo sau 6 trận, giúp Everton xếp nửa trên BXH Premier League. Riêng Wharton đang là trụ cột Crystal Palace, cùng đội bóng thành London duy trì mạch 18 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Một cái tên đáng chú ý khác là Jude Bellingham. Ngôi sao Real Madrid chưa trở lại đội tuyển do mới đá chính một trận kể từ khi hồi phục chấn thương vai cuối tháng trước. Thay Bellingham là Ruben Loftus-Cheek.

Noni Madueke (Arsenal) và Tino Livramento (Newcastle) cũng bị gạch tên khỏi danh sách do đang gặp vấn đề thể lực.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Bukayo Saka trở lại sau khi vắng mặt ở kỳ tập trung tháng 9 vì chấn thương gân kheo. Các nhân tố có phong độ tốt trên hàng công như Harry Kane, Eberechi Eze hay Marcus Rashford cũng góp mặt.

Những quyết định nhân sự lần này của Tuchel tiếp tục thu hút sự chú ý, khi ông ưu tiên sự ổn định lực lượng và thể trạng cầu thủ hơn là phong độ nhất thời.

Tuyển Anh sẽ có hai trận đấu gặp Xứ Wales (10/10) và Latvia (15/10) thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. "Tam sư" hiện đứng đầu bảng K, hơn Albania 7 điểm với thành tích toàn thắng 5 trận.

Danh sách tập trung của tuyển Anh.

Cựu sao tuyển Anh lập siêu phẩm tại Thái Lan Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.