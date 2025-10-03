Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Danh sách tập trung tuyển Anh gây tranh cãi

  • Thứ sáu, 3/10/2025 18:31 (GMT+7)
  • 36 phút trước

HLV Thomas Tuchel loại nhiều gương mặt nổi bật trong danh sách tập trung của tuyển Anh cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Jack Grealish vắng mặt ở đợt tập trung của tuyển Anh trong tháng 10. Ảnh: Reuters.

Jack Grealish (Everton) và Adam Wharton (Crystal Palace) là hai trường hợp gây tiếc nuối lớn nhất. Cả hai đều đạt phong độ ấn tượng thời gian qua, góp công lớn vào thành tích của đội chủ quản.

Grealish có 4 kiến tạo sau 6 trận, giúp Everton xếp nửa trên BXH Premier League. Riêng Wharton đang là trụ cột Crystal Palace, cùng đội bóng thành London duy trì mạch 18 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Một cái tên đáng chú ý khác là Jude Bellingham. Ngôi sao Real Madrid chưa trở lại đội tuyển do mới đá chính một trận kể từ khi hồi phục chấn thương vai cuối tháng trước. Thay Bellingham là Ruben Loftus-Cheek.

Noni Madueke (Arsenal) và Tino Livramento (Newcastle) cũng bị gạch tên khỏi danh sách do đang gặp vấn đề thể lực.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Bukayo Saka trở lại sau khi vắng mặt ở kỳ tập trung tháng 9 vì chấn thương gân kheo. Các nhân tố có phong độ tốt trên hàng công như Harry Kane, Eberechi Eze hay Marcus Rashford cũng góp mặt.

Những quyết định nhân sự lần này của Tuchel tiếp tục thu hút sự chú ý, khi ông ưu tiên sự ổn định lực lượng và thể trạng cầu thủ hơn là phong độ nhất thời.

Tuyển Anh sẽ có hai trận đấu gặp Xứ Wales (10/10) và Latvia (15/10) thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. "Tam sư" hiện đứng đầu bảng K, hơn Albania 7 điểm với thành tích toàn thắng 5 trận.

tuyen anh anh 1

Danh sách tập trung của tuyển Anh.
Cựu sao tuyển Anh lập siêu phẩm tại Thái Lan Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

tuyển anh Everton Crystal Palace tuyển anh tuchel

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Ha Noi khai mac giai Marathon Quoc te mua 4 hinh anh

Hà Nội khai mạc giải Marathon Quốc tế mùa 4

3 giờ trước 16:17 3/10/2025

0

Ngày 3/10, lễ khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 4 đã diễn ra trang trọng với sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, quy tụ đông đảo vận động viên, nhà tài trợ và người hâm mộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý