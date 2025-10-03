Trọng tài Anh lĩnh án 13,5 năm tù vì xâm hại trẻ em

Trọng tài Gareth Viccars bị kết án 13 năm rưỡi tù giam vì nhiều tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Trọng tài Gareth Viccars phạm tội tình dục nghiêm trọng.

Trợ lý trọng tài từng làm việc ở các trận đấu thuộc cúp Liên đoàn và FA Cup còn phải chịu thêm 3 năm rưỡi quản chế mở rộng, đồng thời bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 10/2024, Viccars có hành vi lạm dụng và quấy rối tình dục 3 nữ sinh 15 tuổi. Các tội danh gồm giao tiếp khiêu dâm với trẻ em, dụ dỗ gặp mặt, xúi giục hoặc ép buộc trẻ tham gia hành vi tình dục.

Tại phiên tòa, công tố viên cho biết Viccars thường sử dụng ứng dụng Snapchat để tiếp cận nạn nhân, thậm chí giả danh giáo viên nhằm lấy lòng tin. Một trong số các nạn nhân còn giữ cuốn sổ tay ghi lại mối quan hệ với Viccars, sau đó nộp cho cảnh sát làm bằng chứng.

Thẩm phán Caroline English nhấn mạnh: "Ông ta cố tình chọn những nạn nhân trẻ tuổi và dễ bị tổn thương. Đây là hành vi săn mồi có chủ đích". Trước tòa, một nạn nhân đọc bản lời khai tố cáo Viccars lợi dụng sự tin tưởng và cô lập cô suốt 3 năm.

Cảnh sát London kêu gọi bất kỳ ai từng là nạn nhân hãy liên hệ để được hỗ trợ, vì cuộc điều tra cho thấy Viccars từng nhắn tin làm quen với hàng trăm thiếu nữ khác qua mạng xã hội.

Tổ chức Quản lý Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL) lập tức đình chỉ công tác và loại Viccars khỏi danh sách trọng tài. Lần cuối cùng Viccars làm nhiệm vụ là vào ngày 3/2/2024 với vai trò trọng tài thứ 4 trong trận đấu giữa Charlton Athletic và Derby County ở League One.